Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Dans les jardins de la mairie, mise en lumière, spectacle « On a volé les Rennes du Père Noël » et feu d’artifice. Gratuit. Cette féerie de Noël sera suivi d’une vente de vin chaud et tartiflette, proposée par L’ape les petits Loups, dans la salle Philippe de Dieuleveult. Samedi 18 décembre 2021 – 17h30 – Jardin de la Mairie +33 2 99 88 56 15 Dans les jardins de la mairie, mise en lumière, spectacle « On a volé les Rennes du Père Noël » et feu d’artifice. Gratuit. Cette féerie de Noël sera suivi d’une vente de vin chaud et tartiflette, proposée par L’ape les petits Loups, dans la salle Philippe de Dieuleveult. Samedi 18 décembre 2021 – 17h30 – Jardin de la Mairie Place de l’Église Jardin de la Mairie Le Minihic-sur-Rance

