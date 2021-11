FÉERIE DE NOËL Freyming-Merlebach, 11 décembre 2021, Freyming-Merlebach.

Tout au long de l’après-midi et de la soirée le village de Noël, les concerts et les animations enchanteront petites et grands. A 20h un grand spectacle gratuit de la compagnie Aquarêve viendra clôturer cette journée : un inoubliable son et lumière où la féérie de Noël côtoie les plus grands effets spéciaux. Entrée libre. Organisées par la Ville de Freyming-Merlebach et L’OMCE.

+33 3 87 00 23 48

