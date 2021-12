Forbach Forbach Forbach, Moselle FÉÉRIE DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

FÉÉRIE DE NOËL – FESTIVAL DE L'AVENT Forbach, 18 décembre 2021, Forbach.

2021-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-18

Forbach Moselle Plongez dans la féérie de Noël lors d’une balade contée à travers les illuminations de la Ville de Forbach ! Départ à 15h30 pour se rendre au sommet de la Tour du Schlossberg et profiter d’une vue imprenable sur les décorations de la ville. Une descente aux flambeaux vous emmènera ensuite dans les allées du marché de Noël, pour finir sur l’enchanteur Sentiers des Lanternes où une animation musicale vous sera proposée.

Du vin chaud vous sera servi sur le parcours. ́ . Durée : environ 3h. Tarif : 12€/personne.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Tarif : 12€. Réservation sur boutique.paysdeforbach.com. Renseignements au 03.87.85.02.43. +33 3 87 85 02 43 https://www.festivaldelavent.fr/ Les Carnets de Moselle-Est

Forbach

