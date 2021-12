Colombiers Colombiers Colombiers, Hérault FÉERIE DE NOËL Colombiers Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Colombiers Hérault Colombiers La ville de Colombiers vous propose le vendredi 24 décembre 2021, une journée d’animation au cœur du village avec au programme: de 13H à 18H Village gonflable (à partir de 3 ans) Place du III ème Millénaire

18H00 Vin chaud

18H30 Spectacle de feu

