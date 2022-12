Féerie de Noël Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d’Armor À partir de 10h : Marché animé à Étables-sur-Mer À partir de 11h : Concert avec l’association Tagad’Ic pl. Jean Heurtel. Vin chaud offert par la commune au Parc de la Belle Issue. À partir de 15h : Danses bretonnes pl. Jean Heurtel avec l’Amicale Binicaise de Danses Bretonnes. associations@besurmer.fr Rue de la République (Étables-sur-Mer) Place Jean Heurtel Binic-Étables-sur-Mer

