Féerie de Noël Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Féerie de Noël Binic-Étables-sur-Mer, 17 décembre 2022, Binic-Étables-sur-Mer. Féerie de Noël

Rue Joffre quai de Courcy, place de la cloche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor quai de Courcy, place de la cloche Rue Joffre

2022-12-17 14:30:00 – 2022-12-17 20:00:00

quai de Courcy, place de la cloche Rue Joffre

Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d’Armor 14h30- 15h30 : Animations dans les rues de Binic avec des

échassiers «Les Esplègleries» – Cie Anime Tes Rêves. 16h15-17h15 : Spectacle familial à l’Estran, « Princesse Ballon »

– Yo La Flèche. 17h15 – 17h45 : Goûter de Noël avec vin chaud offert par la

commune & photos avec le Père Noël à l’Estran. 17h45-18h45 : Parade de Noël autour du port avec la Cie Anime

Tes Rêves, Grimpe à l’échelle, et la locomotive de Noël.

Distribution de lampions aux enfants pour suivre le cortège

(quantité limitée). Illuminations des bâteaux à quai par

l’association BVB. 19h-20h : Nocturne commerciale à Binic. quai de Courcy, place de la cloche Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor quai de Courcy, place de la cloche Rue Joffre Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville quai de Courcy, place de la cloche Rue Joffre Binic-Étables-sur-Mer Departement Côtes-d'Armor

Féerie de Noël Binic-Étables-sur-Mer 2022-12-17 was last modified: by Féerie de Noël Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 17 décembre 2022 Binic - Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor place de la cloche Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor Rue Joffre quai de Courcy

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor