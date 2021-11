FEERIE DE NOËL AUTOUR DU CHÂTEAU D’HAUSEN Hombourg-Haut, 18 décembre 2021, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut Moselle

Cet hiver, le Château d’Hausen concentrera toute la féerie de Noël en un seul week-end magique. Vous pourrez vous joindre au cortège au flambeau qui traversera le Vieux-Hombourg, où contes et légendes du village vous seront déclamés par un veilleur de nuit, avant de revenir vers le Château d’Hausen. Là, les arômes émanant des chalets de friandises et de restauration de saison vous inviteront à passer le portail, pour vous entraîner dans un univers scintillant et enchanté. Les cracheurs de feux redoubleront d’adresse, les musiciens feront résonner trompettes et cornemuses, tandis que les conteurs, au coin du feu, emprunteront vos yeux et vos oreilles le temps de quelques récits. D’autres surprises encore vous sont réservées, il semble même qu’un certain Père Noël soit invité… Nous vous attendons nombreux pour partager nos festivités et pour nous retrouver autour d’une boisson chaude, les yeux plein d’étoiles.

Balade au flambeau vers le Vieux-Hombourg : gratuit sur inscription à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach jusqu’au 10/12/21

Animation « Autour du Château d’Hausen » entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Samedi 18 décembre 2021 dès 16h00

Dimanche 19 décembre 2021 dès 14h30

Parkings : Place de Wendel – Supermarché – Square Derrieux

Marie-Josée GAMEL

