2022-12-03 – 2022-12-24

Durant le mois de décembre, la féérie de Noël s’invite à Verdun ! Illuminations, animations, spectacles, marchés…. vont faire vibrer toute la ville, le temps d’une parenthèse enchantée !

Samedi 03 déc. à 18h | Illumination du sapin

La traditionnelle mise en lumière du grand sapin de Noël ouvrira les festivités de fin d’année sur le quai de Londres à 18 h avec la participation des chanteurs de la Paix.

Dimanche 04 déc. à 17h | Défilé de la Saint Nicolas

Événement incontournable en Lorraine, le défilé de Saint Nicolas sera cette année sur le thème des mondes fantastiques. En raison des travaux réalisés actuellement avenue du soldat inconnu, le parcours du défilé est modifié cette année afin de ne pas bloquer l’accès à l’hôpital.

Il s’élancera de la porte Saint Paul à 17 h et empruntera le parcours suivant : rue St Paul, rue Mazel, place Foch, rue Beaurepaire, pont Fernand legay, place Chevert, avenue de Douaumont, rue de la liberté, quai de la République. Il repassera par la place Chevert et le pont Legay pour enfin arriver quai de Londres où les clés de la ville seront remises par Monsieur le Maire à Saint Nicolas.

13 groupes constitués de musiciens, d’artistes de rue, de chars composent le défilé avec la participation de l’Harmonie de Thierville, les Canards de Belleray, le comité des fêtes de Belleville, la compagnie Tourneur de manivelles, le Collège Saint Jean, la compagnie Tig’air Performances, les accueils de loisirs du Grand Verdun, la compagnie Remue Ménage, Friends compagnie et la ferme du Vallon ! Saint Nicolas, accompagné d’enfants et du père Fouettard, clôture le cortège comme chaque année.

Vivez l’évènement de l’intérieur et intégrez une compagnie le temps d’un après-midi ! Pour participer ou pour plus d’informations, envoyez simplement un mail à culture@grandverdun.fr et laissez-nous vos coordonnées (personnes de plus de 16 ans uniquement) !

Dimanche 04 déc. | Feu d’artifice

Visible du quai de Londres, le feu d’artifices est tiré à l’arrivée du cortège à côté du Pont Chaussée (durée 15 mn environ).

Profitez du dispositif Moovy pour vous rendre au défilé en bus gratuitement ! https://www.rezo-grandverdun.fr/moovy/

Du vendredi 02 au samedi 24 déc. | Village de Noël

Chalets et tonnelles décorés composent un village de Noël féérique avenue de la Victoire. Dans une ambiance musicale de grande qualité, les exposants proposent des produits du terroir et de restauration, des produits textiles et accessoires de mode, et des objets d’artisanat et créations en tous genres.

Du lundi au vendredi de 11h à 20h Les samedis et dimanches : 10h à 20h Nocturne le dimanche 18 décembre : de 10 à 21h Samedi 24 décembre de 11h à 18h

Au programme :

Promenade en poneys dans les espaces piétons du centre-ville de Verdun par une ferme équestre du département de la Meuse

Animations musicales d’accordéon en déambulatoire dans les rues du centre-ville de Verdun par une accordéoniste de l’agglomération verdunoise

Rencontres de mascottes Mickey et Minnie et Elsa et ses amis (Reine des neiges) sur le Village de Noël de Verdun

Rencontres du Père Noël dans un chalet sur le Village de Noël de Verdun

Projet d’implantation « Le Petit Train de la Féérie » (manège sur le thème de Noël), sur la petite place près de La Poste

Dimanche 18 déc. | Marché couvert de Noël

Le 18 décembre des artisans et des commerçants de produits de bouche et du terroir vous attendront au marché couvert de Verdun, de 10h à 18h.

Du samedi 03 au samedi 24 déc. | Opération LoveVerdun Vitrines « Passeport de Noël »

Un voyage à gagner et des bons d’achat de 100 euros dans les commerces adhérents.

Du samedi 03 au mercredi 14 déc. | Concours des vitrines de Noël

La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun s’associe à la Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse Haute-Marne pour proposer aux commerçants de la ville de Verdun de concourir pour le prix de la plus belle vitrine décorée sur la thématique des Fêtes de Noël. S’il a pour objectif de fédérer les commerçants, artisans et restaurateurs autour d’un projet commun, ce concours de la plus belle vitrine de Noël participe notamment à la nécessité pour le centre-ville de continuer à faire envie, de montrer que le centre-ville de Verdun est vivant et que les participants à ce concours font tout pour offrir à tous une belle période de Noël à Verdun.

Les gagnants seront sélectionnés par un système de vote réunissant des représentants de la Collectivité du Grand Verdun (service développement économique et service communication), de la CCI Meuse Haute-Marne, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de l’Office du Tourisme, ainsi que les membres du Conseil municipal des Jeunes de Verdun et les élèves des sections commerce et communication du groupe scolaire Saint Anne.

Verdun

