Haut-Rhin L’association des commerçants organise sa féérie de Noël avec au programme un parcours d’automates animés dans les vitrines des commerces participants qui vous feront voyager dans l’univers magique de Noël et feront pétiller de magie les yeux des enfants et des grands enfants.

L’association des commerçants vous proposera également de remporter de nombreux lots offerts par vos commerçants de Rouffach au travers d’une vitrine magique.

L'association des commerçants de Rouffach, Cœur commerçant Rouffach & Environs organise sa féérie de Noel, venez découvrir durant tous le mois de décembre un parcours d'automates qui vous fera voyager dans l'univers féerique de Noel, Tentez également de remporter de nombreux lots offerts par vos commerçants.

