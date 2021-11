Doudeville Doudeville Doudeville, Seine-Maritime Féérie de Noël à Doudeville Doudeville Doudeville Catégories d’évènement: Doudeville

Seine-Maritime

Féérie de Noël à Doudeville Doudeville, 11 décembre 2021, Doudeville. Féérie de Noël à Doudeville Doudeville

2021-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-12 18:30:00 18:30:00

Doudeville Seine-Maritime Doudeville Depuis quelques années, Doudeville se pare de ses plus beaux décors pour Noël. Cette année encore, les bénévoles de Doudeville en Fête ont décidé de vous surprendre en réalisant un décor magnifique sur le thème de Disney ! Soyez au rendez-vous le 4 décembre pour l’ouverture des festivités !

L’ouverture du village de Noël débutera le samedi 4 décembre avec un spectacle pyrotechnique sur le thème de Disney prévu à 18h30, place Général de Gaulle. Le Père Noël arrivera en traineau pour l’occasion… Château de la belle au Bois dormant et Artisanat au coeur du village du 4 au 31 décembre !

Cette année, le clou du décor sera le château de la belle au bois dormant (d’une hauteur de 7m). Les bénévoles de l’association travaillent depuis plusieurs mois sur sa réalisation. Des artisans seront installés dans les chalets au coeur du village les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h30, avec du vin chaud et des musiques de Noël. Les enfants pourront également rencontrer le Père Noël dans sa maison sur la place ! Un grand marché de Noël les 18 et 19 décembre !

Samedi 18 de 10h00 à 22h00 & Dimanche 19 de 10h00 à 18h30 : Retrouvez l’ambiance des marchés de Noël et faîte le plein d’animations ! Durant 2 jours : une trentaine d’exposants sous chapiteaux, dans la salle de l’hôtel de ville et dans les chalets

Un marché nocturne le samedi 18 au soir jusqu’à 22h00)

Concert le samedi à 19h30 & restauration sur place : tartiflette géante, bar à huitres.

Concert le dimanche à 16h00 : “chorale les voix de Normandes”

Des animations avec le Père Noël

Informations au 02 32 70 80 46 Retrouvez le détail de toutes ces animations sur le site internet de Doudeville https://www.doudeville.fr/vivre-a-doudeville/agenda/ Depuis quelques années, Doudeville se pare de ses plus beaux décors pour Noël. Cette année encore, les bénévoles de Doudeville en Fête ont décidé de vous surprendre en réalisant un décor magnifique sur le thème de Disney ! Soyez au rendez-vous le 4… +33 2 32 70 80 46 Depuis quelques années, Doudeville se pare de ses plus beaux décors pour Noël. Cette année encore, les bénévoles de Doudeville en Fête ont décidé de vous surprendre en réalisant un décor magnifique sur le thème de Disney ! Soyez au rendez-vous le 4 décembre pour l’ouverture des festivités !

L’ouverture du village de Noël débutera le samedi 4 décembre avec un spectacle pyrotechnique sur le thème de Disney prévu à 18h30, place Général de Gaulle. Le Père Noël arrivera en traineau pour l’occasion… Château de la belle au Bois dormant et Artisanat au coeur du village du 4 au 31 décembre !

Cette année, le clou du décor sera le château de la belle au bois dormant (d’une hauteur de 7m). Les bénévoles de l’association travaillent depuis plusieurs mois sur sa réalisation. Des artisans seront installés dans les chalets au coeur du village les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 18h30, avec du vin chaud et des musiques de Noël. Les enfants pourront également rencontrer le Père Noël dans sa maison sur la place ! Un grand marché de Noël les 18 et 19 décembre !

Samedi 18 de 10h00 à 22h00 & Dimanche 19 de 10h00 à 18h30 : Retrouvez l’ambiance des marchés de Noël et faîte le plein d’animations ! Durant 2 jours : une trentaine d’exposants sous chapiteaux, dans la salle de l’hôtel de ville et dans les chalets

Un marché nocturne le samedi 18 au soir jusqu’à 22h00)

Concert le samedi à 19h30 & restauration sur place : tartiflette géante, bar à huitres.

Concert le dimanche à 16h00 : “chorale les voix de Normandes”

Des animations avec le Père Noël

Informations au 02 32 70 80 46 Retrouvez le détail de toutes ces animations sur le site internet de Doudeville https://www.doudeville.fr/vivre-a-doudeville/agenda/ Doudeville

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

Détails Catégories d’évènement: Doudeville, Seine-Maritime Autres Lieu Doudeville Adresse Ville Doudeville lieuville Doudeville