FEERIE DE LIGNAN 2021 – MIKKO ET ANNUKKA Lignan-sur-Orb

Lignan-sur-Orb Hérault Lignan-sur-Orb Un spectacle féerique à partager en famille.

Le Foyer rural de Lignan vous propose de venir rencontrer Mikko et Annoukka, dansun monde de chansons, jonglages, marionnettes, magie et danse moderne.

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lignan-sur-Orb Autres Lieu Lignan-sur-Orb Adresse Ville Lignan-sur-Orb lieuville Lignan-sur-Orb