Féérie Caen, 11 juin 2022, Caen.

Féérie Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal-Leclerc Caen

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal-Leclerc

Caen Calvados

Gala de danse classique de l’école Nuccia Lucas. n Laissez les élèves vous transporter au travers des différents tableaux. Émerveillez-vous grâce à la magie de Noël et la beauté des fleurs. Resplendissez et brillez avec des tableaux remplis de strass et paillettes. nDurant cette soirée, le monde d’Harry Potter vous apportera un peu de magie pure pour vous faire découvrir encore bien d’autres univers féériques !

Gala de danse classique de l’école Nuccia Lucas.

Laissez les élèves vous transporter au travers des différents tableaux.

nÉmerveillez-vous grâce à la magie de Noël et la beauté des fleurs.

nResplendissez et brillez avec des…

ecole2danse.contact@gmail.com +33 6 30 71 53 54 https://www.ecole2danse.fr/

Gala de danse classique de l’école Nuccia Lucas. n Laissez les élèves vous transporter au travers des différents tableaux. Émerveillez-vous grâce à la magie de Noël et la beauté des fleurs. Resplendissez et brillez avec des tableaux remplis de strass et paillettes. nDurant cette soirée, le monde d’Harry Potter vous apportera un peu de magie pure pour vous faire découvrir encore bien d’autres univers féériques !

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal-Leclerc Caen

dernière mise à jour : 2022-05-14 par