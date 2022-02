Féerie Baroque – Le Banquet Musical fête son 25ème anniversaire Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 18:30:00

Munster EUR Le Banquet Musical – ensemble instrumental et vocal baroque – fête en 2022 le 25ème anniversaire de la création de son Association. Son Directeur Musical a concocté pour la circonstance un programme extrêmement festif, titré FEERIE BAROQUE, où les plus grands compositeurs des 17 et 18ème siècle seront représentés, dans des extraits d'œuvres connues de tous. MONTEVERDI – PURCELL – HAENDEL – CHARPENTIER – BACH – VIVALDI – ARIOSTI vous seront servis par une quinzaine d'interprètes -cinq voix, dix instruments -, dans un festin musical que vous êtes invités à partager nombreux. +33 3 89 42 36 47

