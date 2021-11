Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse FÉÉRIA BARISIENNE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

FÉÉRIA BARISIENNE Bar-le-Duc, 27 novembre 2021, Bar-le-Duc. FÉÉRIA BARISIENNE Bar-le-Duc

2021-11-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-27

Bar-le-Duc Meuse Courses pédestres en soirée qui permettent une découverte du centre-ville de Bar-le-Duc sous les illuminations de fin d’année, qui sont lancées à l’occasion. Ouvertes à tous (adultes, enfants, scolaires).

Inscription par internet uniquement.

Le 10 km est qualificatif au championnat de France. oms.barleduc@gmail.com +33 3 29 79 17 71 https://omsbld.jimdofree.com/f%C3%A9%C3%A9ria-barisienne/2021/ OMS Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2021-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc