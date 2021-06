Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Feelin’ The Spirit // Soirée hommage à Grant Green 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Soirée Jazz gratuite au 6MIC. Alex Freiman et Olivier Temime rendent hommage au grand guitariste «Grant Green», entre Bebop et Funk. Pour l’occasion, ils se sont entourés de la rythmique incontournable de la scène toulousaine, Tonton Salut et Akim Bournane. ————————- Infos pratiques : > Accès libre et gratuit > Aucune réservation > Ouverture du 6MIC à 18h > Bar et restauration sur place

Entrée libre

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence