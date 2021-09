Vienne Vienne Isère, Vienne Feel the time, Elise Caron & Andy Emler – Entre écriture et improvisation pour voix et grandes orgues Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Feel the time, Elise Caron & Andy Emler – Entre écriture et improvisation pour voix et grandes orgues 2021-09-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-14 Place du Jeu de Paume Eglise Saint André Le Bas

Vienne Isère Vienne

Vienne Isère Vienne Dans le cadre du Festival des Détours de Babel.



Dans « Feel the time », Elise Caron et Andy Emler proposent un moment optimiste jonglant entre l’écrit et l’improvisé instrumental et vocal. contact@detoursdebabel.com +33 9 67 49 51 37 https://www.detoursdebabel.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

