Feef & the killing custer Restaurant l’Expo Milizac-Guipronvel Catégories d’Évènement: Finistère

Milizac-Guipronvel

Feef & the killing custer Restaurant l’Expo, 8 août 2023, Milizac-Guipronvel . Feef & the killing custer Les 3 curés Restaurant l’Expo Milizac-Guipronvel Finistere Restaurant l’Expo Les 3 curés

2023-08-08 – 2023-08-08

Restaurant l’Expo Les 3 curés

Milizac-Guipronvel

Finistere Un programme varié allant du traditionnel au country rock passant en revu tous les succès de Mark Knopfler, Albert Lee, Dan Tyminski, Johnny Cash, Avicii, Rednex, The Outlaws …, mais aussi des reprises country de titres de variété et autres génériques des séries et films des années 80, une soirée tous publics où les fans de “Line Dance” (*), sont également les bienvenus. contact@larecre.fr +33 2 98 07 95 59 http://www.larecredes3cures.com/ Restaurant l’Expo Les 3 curés Milizac-Guipronvel

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Milizac-Guipronvel Autres Lieu Milizac-Guipronvel Adresse Milizac-Guipronvel Finistere Restaurant l'Expo Les 3 curés Ville Milizac-Guipronvel lieuville Restaurant l'Expo Les 3 curés Milizac-Guipronvel Departement Finistere

Milizac-Guipronvel Milizac-Guipronvel Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/milizac-guipronvel /

Feef & the killing custer Restaurant l’Expo 2023-08-08 was last modified: by Feef & the killing custer Restaurant l’Expo Milizac-Guipronvel 8 août 2023 finistère Les 3 curés Restaurant l'Expo Milizac-Guipronvel Finistere Restaurant l'Expo Milizac-Guipronvel

Milizac-Guipronvel Finistere