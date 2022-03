Fée du pain Auditorium de l’Espace Culturel et sportif Léo Lagrange Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Auditorium de l’Espace Culturel et sportif Léo Lagrange, le samedi 5 mars à 17:00

La médiathèque de Saint-Pryvé Saint-Mesmin vous propose un conte musical autour du pain, pour petits et grands **à partir de 2 ans.** Par Hélène Mouton de la Cie Allo maman bobo. _Lucienne part à la recherche de la fée du pain qui pourrait l’aider à trouver l’ingrédient secret. L’ingrédient qui fait du bon pain!_ Durée : 50 minutes Pass vaccinal pour les adultes

2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:00:00

