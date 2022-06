Fédestival La Chapelle-sous-Brancion, 26 juin 2022, La Chapelle-sous-Brancion.

2022-06-26 09:00:00 – 2022-07-03 22:00:00

EUR Fédéstival est un espace culturel itinérant sous chapiteau. Tout au long de la semaine (du 26 juin au 3 juillet), venez profiter d’ateliers, de pièces de théâtre, de projections de courts métrages et de films, de concerts…

Elle est champêtre, elle est légère, elle va butiner dans tous les jardins musicaux pour en faire son miel, elle s’aventure, elle parle en souriant aux gens, des airs et des riffs, bonheur et musique, tout ça c’est kif-kif, dansante passerelle entre lèvres et oreilles. Elle a joué par ici, elle rejouera par là, du matin au soir, la belle Fanfarrosoir…

Tarifs :

Ahérents : – spectacle : 4€

– cinéma : 2.50€

Non adhérent : – spectacle : 6€

– cinéma : 4.50€

Gratuit jusqu’à 12 ans

+33 3 85 36 62 06 https://fdfr71.foyersruraux.org/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=448

