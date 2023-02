Feder »Live »+Friends L’AUTRE CANAL NANCY Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Feder »Live »+Friends L'AUTRE CANAL, 17 mars 2023, NANCY. Feder »Live »+Friends L'AUTRE CANAL. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 22:59 (2023-03-17 au ). Tarif : 26.8 à 26.8 euros. L'Autre Canal (PLATESV-R-2022-006275 6276/6279) présente ce concert. Feder ne fait rien comme tout le monde. En 2015, c'est l'entêtant « Goodbye » qu'Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1e single, bien loin d'être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d'affilée (un record pour l'année 2015). Depuis, Feder s'est imposé comme un pilier incontournable de l'électro française. Sa recette magique reste aujourd'hui inchangée : Des beats réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du twist synthétique. Il revient en 2022 avec nouvelle pépite hybride, aux accents de synth-wave, et qui augure d'un nouveau chapitre musical pour l'artiste. Feder nous offre avec « Strangers » un titre d'une élégance irrésistible, avec toujours son talent inné pour le twist synthétique. Votre billet est ici L'AUTRE CANAL NANCY 45 BD D'AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

