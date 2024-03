Fédérer la recherche sur les patrimoines en France et en Europe Auditorium Pasteur Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Fédérer la recherche sur les patrimoines en France et en Europe Table ronde organisée par la Fondation des sciences du patrimoine Mercredi 26 juin, 16h00 Auditorium Pasteur

Début : 2024-06-26T16:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

La Fondation des sciences du patrimoine rassemble des chercheurs académiques et des professionnels du patrimoine autour de projets de recherche sur les patrimoines matériels. Offrant une réflexion collective sur les grands enjeux de la recherche dans ce domaine, cette table ronde met en valeur la nécessité de fédérer les moyens humains et techniques, à différentes échelles. Seront abordées les thématiques suivantes : interdisciplinarité ; dialogue entre universités, établissements patrimoniaux et laboratoires de recherche spécialisés dans l’étude et la conservation des biens culturels ; développement instrumental ; structuration et stockage des données. L’accent sera également mis sur le développement des collaborations internationales, comme l’infrastructure ERIHS (European Research Infrastructure Heritage Science) et le projet ECHOES (European Cloud for Heritage OpEn Science).

Auditorium Pasteur Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes