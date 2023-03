La MSA DLG et la CAF de Dordogne s’associent pour les jeunes ! Fédérations des centres sociaux Marsac-sur-l'Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Marsac-sur-l'Isle

La MSA DLG et la CAF de Dordogne s’associent pour les jeunes ! Fédérations des centres sociaux, 19 avril 2023, Marsac-sur-l'Isle. La MSA DLG et la CAF de Dordogne s’associent pour les jeunes ! 19 et 26 avril Fédérations des centres sociaux Jusqu’au 1er mars, les jeunes entre 11 et 25 ans, porteurs d’un projet, dans le cadre de la démarche « construire avec les jeunes », pouvaient déposer leur dossier de demande de subvention.

Les Administrateurs de la MSA DLG, accompagnés de ceux de la CAF, participent les 19 et 26 avril 2023 à une commission durant laquelle les jeunes présentent leurs projets. Ces projets jeunes, à dimension sociale et citoyenne, conçus et imaginés par eux, seront réalisés au cours de l’année 2023 et un bilan sera fait. Fédérations des centres sociaux 95 Rte de Bordeaux 24430 Marsac-sur-l’Isle Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-04-26T14:00:00+02:00 – 2023-04-26T17:00:00+02:00 msadlg jeunes

