Levallois-Perret A la rencontre de Francs-Maçons – GLTSO Fédération Opéra – GLTSO Levallois-Perret, 17 septembre 2023, Levallois-Perret. A la rencontre de Francs-Maçons – GLTSO Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h30 Fédération Opéra – GLTSO Accès sous réserve d’inscription préalable et présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Nombre limité à 40 personnes par session. La Franc-maçonnerie, une tradition vivante Visite des temples suivie d’une présentation de la Franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est apparue au XVIIIe siècle et ses rituels se sont transmis depuis lors de main en main et de bouche à oreille. C’est ce trésor vivant que nous vous proposons de découvrir à travers la visite de nos temples, exceptionnellement ouverts à l’occasion de ces Journées. Durée (visite + conférence) : 40 mn. Toute présence nécessite une inscription préalable sur le lien weezevent Merci de vous présenter 15 mn avant l’heure de la séance, muni de votre confirmation d’inscription et d’une pièce d’identité en cours de validité. Fédération Opéra – GLTSO 9 place Henri-Barbusse 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 05 98 70 http://www.gltso.org [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-gltso-ouvre-ses-portes-a-levallois-perret-jep-2023 »}] https://my.weezevent.com/la-gltso-ouvre-ses-portes-a-levallois-perret-jep-2023 À proximité du Métro Ligne 3 – Station Louise Michel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00

