Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) Cité des sciences et de l’Industrie, 8 avril 2022, Paris. Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV)

du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Venez jouer à Rugby 22 PEGI 3 avec une manette adaptative (accessibilité PMR) venez défier vos amis ! Un jeu narratif vous sera proposé afin de vous plonger dans une histoire dont vous êtes le héros ! La Fédération Française de Jeu Vidéo est impliquée dans la prévention des risques et la sensibilisation aux bonnes pratiques du jeu vidéo. De plus, les compétitions qu’elle organise ont pour vocation d’être accessibles à toutes et tous. La FFJV assure régulièrement la tenue de stand lors d’événements dédiés à la culture geek et au jeu vidéo afin de pouvoir échanger avec les visiteurs sur les thématiques précitées. Venez jouer à Rugby 22 PEGI 3 avec une manette adaptative (accessibilité PMR) venez défier vos amis ! Un jeu narratif vous sera proposé afin de vous plonger dans une histoire dont vous êtes le héros ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-08 was last modified: by Fédération Française de Jeu Vidéo (FFJV) Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris