Paris FTCR île de France, Paris FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES FTCR Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES FTCR, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 10h à 18h

gratuit

SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : journée porte ouverte pour lutter contre les discriminations 9H à 18H : Exposition de peinture du peintre syrien Jamal HATMAL : « A JAMIL » 14H – 15H : Projection de documentaires Les discriminations liées au handicap et à la santé « « Parking réservé », Les discriminations liées au harcèlement : « MORT (DE RIRE) » Les discriminations liées au couleur de la peau : « JE SUIS CAUCASIEN » Les discriminations liées au genre : « L’ENTRETIEN » Les discriminations liées aux préjugés : « IL PARAIT QU’EUX… » 14H-16H : Exposé : les critères et les domaines des discriminations et les Moyens de lutte contre. 16H-17H Echange et débat. 17H-18H Clôture : Musique du Monde Concert de luth oriental, animé par Mohamed BHAR Expositions -> Beaux-Arts FTCR Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives Paris 75019

STALINGRAD

Contact :FTCR 0140341815 contact@citoyensdesdeuxrives.eu https://citoyensdesdeuxrives.eu https://www.facebook.com/FTCRFRANCE/?ref=pages_you_manage Expositions -> Beaux-Arts Musique

Date complète :

2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu FTCR Adresse Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives Ville Paris lieuville FTCR Paris