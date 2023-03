job dating emploi fédération des centres d’insertion Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Wasquehal

job dating emploi fédération des centres d’insertion, 17 octobre 2023, Wasquehal. job dating emploi 17 – 21 octobre fédération des centres d’insertion divers lieux : centres sociaux,complexes sportifs fédération des centres d’insertion 265 rue du mal assis Wasquehal 59290 Parc Europe Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 job emploi

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wasquehal Autres Lieu fédération des centres d'insertion Adresse 265 rue du mal assis Ville Wasquehal Departement Nord Lieu Ville fédération des centres d'insertion Wasquehal

fédération des centres d'insertion Wasquehal Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasquehal/

job dating emploi fédération des centres d’insertion 2023-10-17 was last modified: by job dating emploi fédération des centres d’insertion fédération des centres d'insertion 17 octobre 2023 fédération des centres d'insertion Wasquehal Wasquehal

Wasquehal Nord