Histoire du Ferroviaire Renault Fédération des Amicales Régionales du Groupe Renault- FARGR Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Il y a 30 ans, l’usine Renault de Boulogne-Billancourt fermait définitivement ses portes. Les associations Ametis et Renault Histoire proposent de parcourir l’exposition retraçant la vie de cette grande usine depuis sa création et d’écouter des témoins des années 70-80, au cours de courtes conférences.

Fédération des Amicales Régionales du Groupe Renault- FARGR 27 rue des abondances 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

