Fête de la Pêche Dimanche 14 mai, 10h00 Fédération de Pêche du Maine-et-Loire Entrée libre

La Fédération du Main-et-Loire de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique organise la seconde édition de la Fête de la Pêche sur son site pédagogique de la Maison Pêche Nature à Brissac-Quincé, le dimanche 14 mai 2023.

Durant cette journée, de nombreuses animations seront proposées :

➡ pêche au coup, grande canne et feeder

➡ pêche des carnassiers aux leurres du bord

➡ pêche à la mouche

➡ baptêmes en float tubes et kayaks sur le plan d’eau

➡ stand autour du silure

➡ visite en accès libre des aquariums

➡ pêche des invertébrés aquatiques

➡ présentation de matériels anciens

➡ simulateur de pêche,

Plusieurs partenaires se joignent dès à présent à la Fédération pour la réussite de cette manifestation :

✔ Angers Pêches Sportives

✔ Anjou Leurre Compétition

✔ Comité Départemental de pêche sportive au coup

✔ Moucheurs Andégaves

✔ Syndicat Layon Aubance Louets,

✔ SGA Silurus glanis association

✔ Atlantic’kayak

✔ Et bien entendu l’aide précieuse des bénévoles des AAPPMA

La liste des partenaires n’est pas encore définitive et devrait se compléter dans les semaines à venir.

Cette journée sera gratuite. Buvette et restauration sur place.

Fédération de Pêche du Maine-et-Loire Montayer, Brissac-Loire-Aubance Brissac-Quincé 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

Fédération de Pêche 49