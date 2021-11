FÉDÉRATION DE LA SARTHE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE Fillé, 8 janvier 2022, Fillé.

FÉDÉRATION DE LA SARTHE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE Fillé

2022-01-08 09:30:00 – 2022-01-08 17:00:00

Fillé Sarthe Fillé

Participez à un événement exceptionnel aux Rouanneraies !

La Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite samedi 8 janvier 2022 sur le site fédéral des Rouanneraies à deux conférences animées par Gaël Even.

Guide professionnel et pêcheur de compétition au palmarès impressionnant, Gaël Even est trois fois Champion de France, deux fois vice-champion du Monde en équipe et troisième au Championnat du Monde individuel.

Au programme deux conférences interactives animées par Gaël Even qui répondra à toutes vos questions:

• De 9h30 à 12h30 conférence et échanges sur la pêche du Brochet

• De 14h à 17h conférence et échanges sur la pêche du Sandre

Cette rencontre s’adresse à tous, débutants et confirmés, Gaël Even vous présentera son approche et ses expériences face à la pêche du brochet et du sandre.

Conférences interactives sur le brochet et le sandre animées par Gaël Even

accueil@peche72.fr +33 2 43 85 66 01

Fillé

