Compagnons du Tour de France – Les Gestes au Quotidien Fédération Compagnonnique Agen

Lot-et-Garonne

Compagnons du Tour de France – Les Gestes au Quotidien 27 – 31 mars Fédération Compagnonnique Agen Exposition des gestes réalisés par nos apprenants Fédération Compagnonnique Agen 6 rue Jean-Baptiste PERES Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Notre objectif lors de ces journées est d'emporter l'imagination de tous ceux qui viendront nous visiter.

La Fédération Compagnonnique a pour vocation au quotidien de structurer des apprentissages fondamentaux solides sur lesquels s’appuient des parcours d’excellence technique. Lors des JEMA, elle vous invite à découvrir l’horizon des possibles non seulement en matière d’acquisition de compétences mais aussi dans l’expression de sa créativité.

Pour ce faire, nous avons demandé à nos jeunes apprentis de mettre en valeur les gestes qu’ils pratiquent quotidiennement et de construire leur exposition avec le soutien de notre animateur qui les encadre.

Le résultat est saisissant de vérité et d’une grande authenticité.

Si vous êtes sensible au geste, n’hésitez par à venir visiter l’exposition et la structure. En invité pour enrichir notre scénographie, Ana Paula BES artiste peintre particulièrement attachée aux valeurs compagnonniques

Dates et horaires:

2023-03-27T09:30:00+02:00

2023-03-31T12:00:00+02:00

