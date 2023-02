FEDER (Live) & Friends LA SIRENE, 24 mars 2023, LA ROCHELLE.

FEDER (Live) & Friends LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Feder ne fait rien comme tout le monde. En 2015, c’est l’entêtant « Goodbye » qu’Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1e single, bien loin d’être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée (un record pour l’année 2015). Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier incontournable de l’électro française. Sa recette magique reste aujourd’hui inchangée : Des beats réfléchis, des mélodies addictives et un sens inné du twist synthétique.Alors que les productions actuelles font la course à la simplicité pour séduire, le producteur niçois prend le contrepied de ses pairs, intellectualise sa musique, la passe à la moulinette, l’agrémente de sons tous plus tordus et recherchés les uns que les autres pour obtenir un résultat à la fois accessible et terriblement hypnotisant. Une formule payante, preuve en est avec le succès immédiat des titres ‘Lordly’ (hymne officiel du championnat du monde de Handball) et ‘Breathe’, issu de l’EP du même nom, accompagné d’un clip réalisé par le photographe d’avant-garde britannique Rankin. Un artiste à l’image forte, léchée et captivante. Feder

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

