Fech’ticor 2021 : Concert de clôture

Conservatoire de Lille, le jeudi 28 octobre à 17:00

Au programme : musiques originales ou arrangées pour grand ensemble de cors : du tango aux classiques en passant par les musiques de films, le souffle épique de ces musiques vous séduira ! Les cornistes issus des Hauts-de-France, et de Normandie aiment se rassembler pour partager avec le public leur passion pour cet instrument magique au son si envoûtant qu’est le COR ! Au programme : Musiques de tango, la grandiose ouverture d’Egmont de Beethoven, Roncevaux de Nicolas Avinée et Farewell to red Castle de Kerry Turner au souffle épique ainsi que des extraits de musiques de films : celle de the transformers et celles de Joe Hisaïchi pour les studios Ghibli figurent au programme de ce concert final du Fech’ticor 2021.

Entrée libre et gratuite

Concert organisé dans le cadre de Fech’ticor Lille 2021

