Fech’ticor 2021 : Concert avec l’American Horn Quartet Conservatoire de Lille, 26 octobre 2021, Lille.

Fech’ticor 2021 : Concert avec l’American Horn Quartet

Conservatoire de Lille, le mardi 26 octobre à 19:00

Une première à Lille : le célèbre quatuor de cors l’American Horn Quartet vient donner un concert à Lille, un événement incontournable ! Depuis plus de vingt ans, ces quatre virtuoses enchantent les mélomanes du monde entier. En guise d’introduction, l’ensemble du _Fe’chticor 2021_ proposera des arrangements d’extraits de musique des films des studios Ghibli et de Transformers. En 1ère partie du concert, les cornistes du _Fech’ticor Lille 2021_ joueront des musiques de films pour grand ensemble de cors. En seconde partie, les _célèbres musiciens de l’American Horn Quartet_ venant à Lille à l’invitation des cornistes passionnés de Rêves en Cors ! En plus d’œuvres virtuoses de Kerry Turner, membre fondateur éminent de ce quatuor, ils joueront des grandes pièces classiques de Scheidt, Gershwin et Debussy. Plus d’informations sur _Fech’ticor 2021_ : Il s’agit de concerts d’ensembles de cors autour de l’American Horn Quartet, célèbre quatuor de cors d’envergure internationale, associé à un stage de 4 jours avec classes de maîtres en partenariat avec l’association _Rêves en Cors._ Cet événement rassemble une cinquantaine de cornistes issus de différentes classes de cor de la MEL, des Hauts-de-France et de Normandie, et une dizaine d’enseignants de la région désireux de promouvoir le cor. _Fech’ticor 2021_ a la particularité de réunir des élèves cornistes et professeurs de cor motivés, heureux de se retrouver pour faire de la musique ensemble et des élèves de tous niveaux et des purs amateurs avec des grands concertistes.

Entrée libre et gratuite

Concert organisé dans le cadre de Fech’ticor Lille 2021

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T19:00:00 2021-10-26T20:30:00