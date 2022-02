Fechamos « on ferme » Musée historique, 19 mars 2022, Mulhouse.

Et si… Et si certaines d’entre elles avaient été sauvées ? Et si l’incendie n’était pas le seul fait de la vétusté et des économies coupables ? Et si un musée était un lieu essentiel ? Edson Arantès, mythique gardien du musée de Rio aurait eu beaucoup à dire sur le sujet… Cela tombe bien, c’est son fils Edinho qui accueille le public ce week-end au musée Historique, c’est lui qui conduira la visite parmi des oeuvres dont il ne sait pas grand-chose mais qui ne manqueront pas de réveiller dans son âme des trésors sous les cendres. Et si Edinho le veut bien, il racontera tout de l’incroyable sacrifice de son père… Du Brésil à Mulhouse, une histoire universelle. Partenaires : Le Musée Historique de Mulhouse, et l’association Musées Mulhouse Sud Alsace. Avec le soutien de la DRAC et de la Région Grand Est et l’aide du Crea Kingersheim scène conventionnée Jeune public.

