Exposition « Artifices » de la photographe Julie Pradier Théâtre Le Passage – Fécamp Fécamp

Seine-Maritime

6 janvier – 6 avril 2023

En ouverture de la nouvelle année, l’exposition Artifices présente au Théâtre Le Passage un ensemble d’images provenant de séries de la photographe normande Julie Pradier. En ouverture de la nouvelle année, l’exposition Artifices présente au Passage un ensemble d’images provenant de séries de la photographe normande Julie Pradier. Identifiée comme une photographe du portrait et du paysage, l’artiste possède la particularité d’explorer des dispositifs artificiels et d’illusion pour produire ses images. Cadrées dans des paysages désertés propices à l’imagination, ses prises de vues produisent l’impression de mirages résultant de l’incursion de l’insolite dans le réel. Auteure de séries au long cours, cette alchimiste de l’image pratique surtout la photographie argentique. À Fécamp, Julie Pradier compte associer différentes séries autour de la thématique de l’artifice d’où l’intitulé pertinemment choisi par Raphaël Allain, commissaire de l’exposition. Du contenu de sa carte blanche, on sait de l’artiste que certaines images seront issues de sa série Terrain de jeux au travers une dizaine de photographies. D’autres encore proviendront d’une autre série prise avec des masques. Enfin, une photographie sortie de la série Fort fantôme occupera la façade du théâtre. Énigmatique comme ses images, Julie promet aussi l’invitation surprise d’une sirène dans sa nouvelle exposition… Diplômée de l’ENS Louis Lumière il y a une vingtaine d’année, l’artiste a poursuivi un cursus entre arts visuels et philosophie. Elle s’est depuis spécialisée dans les dispositifs d’installation. Sa première exposition personnelle remonte à 2010 à Berlin, ville dans laquelle elle exposa de nouveau en 2016. Depuis, la photographe à été vue dans le off du Mois de la Photographie à Paris. En 2017, elle présenta ses travaux à l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen, ville où la municipalité lui attribua alors la Bourse Impulsion. Plus récemment, certains se souviennent de son exposition Paysages à La Loge rouennaise des auteurs photographes.

Navigant entre Rouen et Paris où elle officie comme iconographe pour un hebdomadaire de renom, Julie fut choisie l’automne dernier par le festival Terres de Paroles pour réaliser le visuel de l’affiche de l’édition « Rallumer les étoiles ». Gageons qu’à présent, elle saura révéler sur les cimaises du Passage, la part de mystère inhérente à son œuvre.

Exposition photographique Artifices de Julie Pradier – Du 5 janvier au 31 mars 2023, du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, le samedi de 10h à 12h et les soirs de spectacle. Entrée gratuite. Théâtre Le Passage 54, rue J. Ferry – Fécamp. Théâtre Le Passage – Fécamp 54, rue Jules Ferry – 76400 FECAMP 76400 Fécamp Seine-Maritime vendredi 6 janvier 2023 – 13h30 à 18h00

