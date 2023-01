“Disparition”, un spectacle de marionnettes et musique Théâtre Le Passage – Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

"Disparition", un spectacle de marionnettes et musique Théâtre Le Passage – Fécamp, 9 mars 2023 20:30, Fécamp
8€

Un superbe voyage onirique dans les nimbes d’un langage marionnettique mêlé aux sonorités d’Outre-tombe. Sous-titré « Pièce pour marionnette et musique », le spectacle Disparition s’annonce à la manière d’un programme de concert tant l’aspect sonore prévaut dans cette création où l’équipe artistique du Kiosk Théâtre a voulu explorer la fusion entre les deux arts. En usant d’un synthétiseur couplé à une cithare auxquels quelques pédales d’effets s’ajoutent, le dispositif musical conçu par Cécile Thévenot enchaîne un répertoire de musiques enregistrées, d’autres électroniques et de vibrations de l’antique instrument à cordes tendues. Parfois aussi, des pièces de Bach se font entendre. Dans une savante orchestration de l’ensemble, la musicienne parvient à créer une diversité d’espaces sonores qui s’adaptent aux mouvements de la marionnette. Si le sujet abordé est grave puisqu’il concerne la mort, la talentueuse marionnettiste Maëlle Le Gall parvient à contourner l’aspect sinistre du thème pour le traiter tout en poésie. En évitant le strict récit narratif, elle utilise pertinemment le mouvement des objets et la musique pour compenser l’absence de parole et offrir au spectateur une véritable expérience émotionnelle à qui se laisse emporter dans son au-delà. Dans une atmosphère aussi atemporelle qu’obscure, vont se succéder trois rencontres où autant de mystérieux personnages incarnent successivement la bien nommée « Tremble », fillette cherchant sa place, « La Blanche » qui ne veut périr ou encore « L’endormi » dont le corps inerte émerge lentement, comme revenu des tréfonds. Omniprésents sur scène mais cantonnés dans une zone sombre du plateau recouvert de terre, les personnages ne sortent que ponctuellement de la pénombre pour se livrer à la lumière et rapporter en gestes leur aventure. Envoûtant, Disparition emporte son public pour le conduire avec tendresse à ce passage de vie à trépas à travers le parcours de ses trois protagonistes qui partagent une seule et même difficulté : celle du laisser partir confronté à l’étourdissant mouvement de la vie. Un superbe voyage onirique dans les nimbes d’un langage marionnettique mêlé aux sonorités d’ici comme d’Outre-tombe. Jeudi 9 février à 20h30 –Tarif unique 8 € – 5 €. Durée 1h. À partir de 10 ans.

Théâtre Le Passage 54, rue Jules Ferry. – Fécamp. Réservations tél. 02 35 29 22 81.

