Diaphanie ou les mémoires d'une fée Théâtre Le Passage – Fécamp Fécamp

Seine-Maritime

Mercredi 11 janvier 2023, 15h00 Tarif unique 8 € (adulte)- À partir de 6 ans : 5 €. Durée 50 mn.

Spectacle jeune public de théâtre et objets Pour ses créations, la marionnettiste et plasticienne Barbara Mélois s’aventure chaque fois dans l’exploration d’un matériau en le déroulant, le façonnant et le triturant. Avec Diaphanie ou les mémoires d’une fée, son attention s’est portée sur la cellophane, curieuse matière qui va prendre ici toute la lumière dans l’enceinte d’un minuscule castelet. De la fiche couche de film transparent, la créatrice s’est imprégnée de sa musique et de sa souplesse jusqu’à parfois, laisser l’illusion d’une complète maîtrise de l’artiste sur celle-ci. De cet élément devenu familier pour l’emballage alimentaire, Barbara Mélois s’est amusée à en exploiter les caractéristiques sonores, de transparence ou d’étanchéité pour en révéler d’insoupçonnées qualités qui vont conduire le jeune public dans un univers féérique. Au matériau, Barbara Mélois a choisi en effet d’associer l’histoire de Cendrillon qu’elle transpose avec pertinence dans un merveilleux décor de lumière et d’eau. Et, à l’image du personnage du conte de Perrault dont l’allure souillon masque d’abord la véritable identité avant le dénouement, la matière ne dévoile ici que très progressivement l’éventail de ses étonnantes qualités. D’un magma informe de cellulose dont l’imagination fait voir une citrouille, un scintillant carrosse se déploie. Surgissent alors successivement de la même matière, un château en cristal ou de somptueuses robes comme autant d’ingrédients appartenant au féérique royaume de l’enfance. Magicienne de la matière, la talentueuse conteuse n’use pour seuls outils que ses mains et la lumière pour sculpter dans la masse l’univers merveilleux de son inspirée Diaphanie. Mercredi 11 janvier à 15h –Tarif unique 8 € – À partir de 6 ans : 5 €. Durée 50 mn. A partir de 6 ans.

Théâtre Le Passage 54, rue Jules Ferry. – Fécamp.

