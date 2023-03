La Belle Hélène Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime . LA BELLE HELENE

Un son et lumière comique d’après J. Offenbach

Adaptation théâtrale non chantée La Belle Hélène au Moulin Rouge ! à la fois revue endiablée et comédie découvrant les coulisses d’un théâtre au XIXème ; un spectacle ébouriffant où l’on croise Zidler, le fondateur du Moulin Rouge, mais aussi Offenbach et Toulouse Lautrec. Dans la suite des succès de Cyrano de Bergerac puis de la Chevauchée Héroïque, la COMPAGNIE DU GRAAL propose ce spectacle tout public, à voir sous les étoiles ! les 15, 16 et 17 Juillet 2023 à 21h30 (durée 1h30)

remparts du château des Ducs Richard, rue d’Estouteville à Fécamp (propriété Choisy)

