DJ SET – TOM TWICH & MARCO Le Verrière, 1 décembre 2023, Fécamp.

DJ Tom Twich & Marco prennent le contrôle de La Verrière le temps d’une soirée !

le vendredi 1er décembre

de 19h à 23h

110 Rue Alexandre le Grand à Fécamp

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

2023-12-01 à 19:00:00 ; fin : 2023-12-01 23:00:00. .

Le Verrière

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



dJ Tom Twich & Marco take over La Verrière for one night!

? Friday December 1st

? from 7pm to 11pm

?110 Rue Alexandre le Grand in Fécamp

Alcohol abuse is dangerous for your health. To be consumed with moderation

¡DJ Tom Twich & Marco toman La Verrière por una noche!

viernes 1 de diciembre

? de 19:00 a 23:00

110 Rue Alexandre le Grand en Fécamp

El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Beber con moderación

?DJ Tom Twich & Marco übernehmen für einen Abend die Kontrolle über La Verrière!

? am Freitag, den 1. Dezember

? von 19 Uhr bis 23 Uhr

110 Rue Alexandre le Grand in Fécamp

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren

Mise à jour le 2023-01-26 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité