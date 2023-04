SORCIÈRE SORCIÈRE 10 rue des Forts, 25 octobre 2023, Fécamp.

Spectacle par la Compagnie du Piano à Pouces, à partir de 7 ans.

Une dame un peu étrange… elle prépare quelque chose… Un gâteau ? Une potion magique ? Sous ses airs charmants se cache quelque chose.

Est-ce une fée ? Une sorcière ? Allez savoir ! Au fil de sa recette, elle raconte des histoires de sorcières, de sorcellerie.

Quand les sorcières du monde entier se croisent pour finir de façon surprenante, un même petit frisson parcourt l’échine des auditeurs.

Le mercredi 25 octobre à 15h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts à Fécamp

Réservation au service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans..

2023-10-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-10-25 . .

10 rue des Forts MAISON DU PATRIMOINE

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Show by the Compagnie du Piano à Pouces, from 7 years old.

A rather strange lady… she is preparing something? A cake? A magic potion? Underneath her charming looks, something is hiding.

Is she a fairy? A witch ? Go figure! Throughout her recipe, she tells stories about witches and witchcraft.

When witches from all over the world cross paths and end up in a surprising way, the same little shiver runs down the spine of the listeners.

? Wednesday, October 25 at 3pm

? Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts in Fécamp

? Reservation at the Archives-Heritage department at 02 35 10 60 96

? Prices: 5 ?, 3 ?, free for children under 18.

Espectáculo de la Compagnie du Piano à Pouces, a partir de 7 años.

Una señora bastante extraña… ¿está preparando algo? ¿Un pastel? ¿Una poción mágica? Bajo su aspecto encantador, se esconde algo.

¿Es un hada? ¿Una bruja? ¿Quién sabe? A lo largo de su receta, cuenta historias sobre brujas y brujería.

Cuando brujas de todo el mundo se cruzan y acaban de forma sorprendente, el mismo pequeño escalofrío recorre la espina dorsal del público.

? Miércoles 25 de octubre a las 15.00 horas

? Punto de encuentro Maison du Patrimoine, 10 rue des forts en Fécamp

? Reserva en el departamento de Archivos-Patrimonio en el 02 35 10 60 96

? Precios: 5€, 3€, gratis para menores de 18 años.

Aufführung der Compagnie du Piano à Pouces, ab 7 Jahren.

Eine etwas seltsame Dame… bereitet sie etwas vor? Einen Kuchen? Einen Zaubertrank? Unter ihrem charmanten Äußeren verbirgt sich etwas.

Ist sie eine Fee? Oder eine Hexe? Finden Sie es heraus! Im Laufe ihres Rezepts erzählt sie Geschichten über Hexen und Hexerei.

Wenn sich die Hexen aus aller Welt kreuzen und auf überraschende Weise enden, läuft den Zuhörern ein und derselbe kleine Schauer über den Rücken.

? Am Mittwoch, den 25. Oktober um 15 Uhr

? Treffpunkt Maison du Patrimoine, 10 rue des forts in Fécamp

? Reservierung bei der Abteilung Archives-Patrimoine unter 02 35 10 60 96

? Tarife: 5 ?, 3 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité