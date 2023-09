Les Nuits de l’Estuaire 2023 Fécamp, 7 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Rendez-vous aux Nuits de l’estuaire 2023 les samedis 7, 14, 21 et 28 octobre ! Quatre samedis soir pour (re)-découvrir 51 lieux emblématiques de l’estuaire de la Seine.

Les 51 visites et animations s’adressent à tous les publics : touristes et habitants, adultes et enfants, néophytes et amateurs d’histoire, de musique, de gastronomie…

Des visites exceptionnelles sont proposées, telles qu’une visite nocturne suivie d’un bal masqué au Palais Bénédictine à Fécamp ou encore la découverte des coulisses équestres du Pôle international du Cheval Longines à Saint Arnoult.

Ces Nuits de l’estuaire sont l’opportunité de découvrir des sites patrimoniaux et culturels parfois méconnus, juste à côté de chez soi : une promenade nocturne au cœur des Tourbières d’Heurteauville, une visite commentée de la Halle aux poissons au Havre accompagnée du son jazzy du saxophoniste Dominique Delahaye ou la découverte de l’histoire de Livarot-Pays-d’Auge accompagnée d’une boisson locale.

Certaines animations sont particulièrement appropriées pour les familles ou les groupes d’amis, comme la chasse au trésor mêlant histoire de la Révolution et espionnage à Goderville ou encore le rallye découverte des ruelles de Honfleur avec Gaston le pêcheur de crevettes et ses « bonnes blagues ».

LE 7 OCTOBRE

Caux Seine Agglo / Le Havre Seine Métropole

LE 14 OCTOBRE

Lisieux-Normandie / Campagne de Caux / Cœur Côte Fleurie

LE 21 OCTOBRE

Caux Seine Agglo / Pays de Honfleur-Beuzeville

LE 28 OCTOBRE

Cœur Côte Fleurie / Fécamp Caux Littoral Agglo

Tous les sites et animations sont accessibles gratuitement, et le programme disponible dans les offices du tourisme de l’estuaire et sur le site internet : Les Nuits de l’estuaire 2023..

Vendredi 2023-10-07 fin : 2023-10-28 . .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Join us for the Nuits de l?estuaire 2023 on Saturdays October 7, 14, 21 and 28! Four Saturday evenings to (re)discover 51 emblematic sites on the Seine estuary.

The 51 tours and events are aimed at all publics: tourists and locals, adults and children, novices and enthusiasts of history, music, gastronomy?

Exceptional tours are offered, such as a nocturnal visit followed by a masked ball at the Palais Bénédictine in Fécamp, or a behind-the-scenes equestrian tour of the Pôle International du Cheval Longines in Saint Arnoult.

These Nuits de l?estuaire are an opportunity to discover sometimes little-known heritage and cultural sites, right on your doorstep: an evening stroll through the Tourbières d?Heurteauville, a guided tour of the Halle aux poissons in Le Havre accompanied by the jazzy sounds of saxophonist Dominique Delahaye, or the discovery of the history of Livarot-Pays-d?Auge accompanied by a local drink.

Some activities are particularly suitable for families or groups of friends, such as the treasure hunt combining the history of the Revolution and espionage in Goderville, or the discovery rally in the back streets of Honfleur with Gaston the shrimp fisherman and his « good jokes ».

? OCTOBER 7

Caux Seine Agglo / Le Havre Seine Métropole

? OCTOBER 14

Lisieux-Normandie / Campagne de Caux / C?ur Côte Fleurie

? OCTOBER 21

Caux Seine Agglo / Pays de Honfleur-Beuzeville

? OCTOBER 28

C?ur Côte Fleurie / Fécamp Caux Littoral Agglo

All sites and events are free of charge, and the program is available from the estuary?s tourist offices and on the website: Les Nuits de l?estuaire 2023.

Únase a nosotros en las Nuits de l’estuaire 2023 los sábados 7, 14, 21 y 28 de octubre Cuatro sábados por la noche para (re)descubrir 51 lugares emblemáticos del estuario del Sena.

Las 51 visitas y eventos están dirigidos a todos los públicos: turistas y locales, adultos y niños, novatos y aficionados a la historia, la música, la gastronomía?

Se proponen recorridos excepcionales, como una visita nocturna seguida de un baile de máscaras en el Palacio Bénédictine de Fécamp, o una mirada entre bastidores al universo ecuestre del Polo Internacional del Caballo Longines de Saint Arnoult.

Estas Nuits de l’estuaire son la ocasión de descubrir lugares patrimoniales y culturales, a veces poco conocidos, a la puerta de casa: un paseo nocturno por las Tourbières d’Heurteauville, una visita guiada a la Halle aux poissons de Le Havre acompañada de los sonidos jazzísticos del saxofonista Dominique Delahaye, o un descubrimiento de la historia de Livarot-Pays-d’Auge acompañado de una bebida local.

Algunas de las actividades están especialmente indicadas para familias o grupos de amigos, como la búsqueda del tesoro que combina la historia de la Revolución y el espionaje en Goderville, o el rally de descubrimiento por las callejuelas de Honfleur con Gastón el pescador de gambas y sus « buenos chistes ».

? 7 DE OCTUBRE

Caux Sena Agglo / Le Havre Sena Métropole

? 14 DE OCTUBRE

Lisieux-Normandie / Campagne de Caux / Cœur Côte Fleurie

? 21 DE OCTUBRE

Caux Seine Agglo / Pays de Honfleur-Beuzeville

? 28 DE OCTUBRE

Cœur Côte Fleurie / Fécamp Caux Littoral Agglo

Todos los lugares y eventos están abiertos al público de forma gratuita, y el programa está disponible en las oficinas de turismo del estuario y en la página web: Les Nuits de l’estuaire 2023.

Besuchen Sie die Nuits de l’estuaire 2023 an den Samstagen 7., 14., 21. und 28. Oktober! An vier Samstagabenden können Sie 51 symbolträchtige Orte an der Seine-Mündung (wieder)entdecken.

Die 51 Führungen und Veranstaltungen richten sich an alle Zielgruppen: Touristen und Einheimische, Erwachsene und Kinder, Neulinge und Liebhaber von Geschichte, Musik und Gastronomie…

Es werden auch außergewöhnliche Besichtigungen angeboten, wie z. B. eine Nachtführung mit anschließendem Maskenball im Palais Bénédictine in Fécamp oder ein Blick hinter die Kulissen des Longines International Horse Centre in Saint Arnoult.

Die Nuits de l’estuaire bieten die Gelegenheit, unbekannte Kultur- und Sehenswürdigkeiten direkt vor der Haustür zu entdecken: eine Nachtwanderung durch das Torfmoor von Heurteauville, eine Führung durch die Fischhalle in Le Havre mit jazzigen Klängen des Saxophonisten Dominique Delahaye oder die Entdeckung der Geschichte von Livarot-Pays-d’Auge mit einem lokalen Getränk.

Einige Veranstaltungen sind besonders für Familien oder Gruppen von Freunden geeignet, wie die Schatzsuche, die die Geschichte der Revolution mit Spionage in Goderville verbindet, oder die Entdeckungsrallye durch die Gassen von Honfleur mit Gaston, dem Krabbenfischer, und seinen « guten Witzen ».

? AM 7. OKTOBER

Caux Seine Agglo / Le Havre Seine Metropole

? AM 14. OKTOBER

Lisieux-Normandie / Campagne de Caux / C?ur Côte Fleurie

? 21. OKTOBER

Caux Seine Agglo / Pays de Honfleur-Beuzeville

? 28. OKTOBER

C?ur Côte Fleurie / Fécamp Caux Littoral Agglo

Alle Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich, und das Programm ist in den Fremdenverkehrsbüros der Flussmündung und auf der Website : Les Nuits de l’estuaire 2023 (Die Nächte der Flussmündung 2023).

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche