JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2023 Fécamp, 15 septembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

40e édition des JEP – Thèmes nationaux : Patrimoine vivant et Patrimoine du sport

Au programme :

Spectacle « L’Histoire de France en 1 heure »

Vendredi 15 Septembre 2023 de 20h30 à 21h30.

Rdv Salle Les Galets (anciennement salle Anquetil), au bout du boulevard Nelson Mandela. Parking gratuit.

La compagnie La Gargouille vous contera « L’Histoire de France… en 1 heure » !!!

Le titre fait sourire : c’est presque gagné. Le pari : raconter de manière loufoque, burlesque, tragique, absurde l’histoire de ce territoire qui est aujourd’hui la France, depuis les temps géologiques jusqu’à aujourd’hui. En une heure, montre en main ! Que connaissons-nous de notre passé ? Comment éclaire-t-il le présent ?

Concert Live and Breakfast “MARTHE”

Samedi 16 septembre à 10h.

Rdv place de l’Eclipse.

Un petit déjeuner, un lieu inattendu et un concert acoustique : voilà les ingrédients du « Live & Breakfast » proposé par l’association Art En Sort. Un guide vous accueille pour une brève visite. Il vous racontera l’histoire de cet endroit chargé de souvenirs, que vous découvrirez ou redécouvrirez pendant que le café coule et que les musiciens s’accordent. Les boissons sont offertes, à vous d’apporter vos croissants ! L’association Art En Sort a pour objectif le développement des pratiques et la diffusion des musiques actuelles.

Marthe, autrice, compositrice, havraise interprète ses chansons sur scène au piano. Des mélodies intenses et des textes poétiques inspirent à un voyage intérieur. L’artiste s’est produite sur différentes scènes de Normandie, notamment au Bateau Lutèce à Rouen (pour Paris-Normandie), au Conservatoire Arthur Honegger du Havre, au Tetris, au Magic Mirrors au Havre… Depuis sa rencontre avec le guitariste Olivier Durand (ex Little Bob), son répertoire s’est étoffé de mélodies aux accents folk. Le second album est en cours de réalisation.

Le Précieux-Sang entre légende et histoire : nocturne à l’abbatiale

Samedi 16 septembre à 20h30.

Rdv place des Ducs Richard.

La relique du Précieux-Sang est conservée depuis mille ans à l’abbatiale de Fécamp, surnommée « la porte du ciel ». Elle est à l’origine de la fondation de l’Abbaye de la Sainte-Trinité.

Venez découvrir ses multiples vies, entre histoire et légende, à la tombée de la nuit…

Maison du Patrimoine, exposition : « Le patrimoine se muscle ! »

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, ouverture de 14h à 18h.

Rdv 10 rue des Forts.

A quelques mois des Jeux olympiques, le Ministère de la Culture propose le thème du Patrimoine du sport. Venez découvrir des athlètes et des évènements sportifs à travers les Archives Municipales de Fécamp. Projection de films, présentation de photos et documents d’archives, sans oublier l’exposition d’un objet surprise de renom ! Et pour vous dévoiler quelques noms qui seront mis à l’honneur : Michel Béchet (champion du monde amateur en cyclisme), Gérard Plantebat (champion de cyclisme), Régis Levicq (champion d’athlétisme) … et un certain Tony Parker qui a fait ses classes à Fécamp et qui vient d’intégrer le prestigieux Hall of Fame ou Temple de la renommée du basket-ball américain !

C’est AUSSI mon patrimoine – Des vidéos pour découvrir le patrimoine fécampois

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h.

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.

Cet été encore, 10 jeunes des centres de loisirs sont partis à la découverte du patrimoine de Fécamp grâce à l’opération nationale « C’est mon patrimoine », en compagnie du réalisateur Bruno Lemesle. Venez découvrir leurs vidéos sur la Maison du Patrimoine et l’ancien moulin de Fécamp. Avec le soutien financier de la DRAC Normandie et de l’Agence nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) dans la cadre du dispositif « C’est mon patrimoine ».

Bibliothèque patrimoniale Daniel et Victor Banse

Samedi 16 septembre de 9h à 18h et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Rdv Hôtel de ville, place du Général Leclerc (entrez dans la cour, aile gauche, 2e étage – ascenseur).

Nichée en haut de l’Hôtel de Ville depuis le milieu du XIXe siècle, cette bibliothèque est digne de l’univers d’Harry Potter : 15 000 volumes dont des ouvrages rares et précieux, armoires réalisées par un maître ébéniste, meubles marquetés, une paire de globes terrestre et céleste du XVIIe siècle…

Ouverture en visite libre et restitution des ateliers radio « Racontez-vous », organisés cet été à la bibliothèque du Petit Prince avec l’autrice et réalisatrice Gabrielle Schaff (opération Du soleil entre les lignes, Normandie Livre et lecture / DRAC Normandie).

Les Pêcheries, musée de Fécamp

Samedi et Dimanche 17 Septembre de 10h à 18h.

Rdv Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher.

Visite libre gratuite pendant tout le WE ou avec audioguide (2€, en français ou en anglais).

Collections autour de la pêche et du patrimoine maritime, des Beaux-Arts, de l’Art cauchois et de l’Enfance… Accès au belvédère avec une vue panoramique exceptionnelle à 360 degrés sur la mer, les falaises et la vallée de Fécamp.

Sur les traces du Mur de l’Atlantique

Petite randonnée à pied sur le circuit 39-45.

Samedi 16 septembre à 15h et dimanche 17 septembre à 10h et 14h.

Rdv 248 avenue Jean Lorrain.

Au départ de l’école Jean Lorrain, venez randonner sur les traces du mur de l’Atlantique. Le chemin vous conduira au supposé « hôpital militaire allemand », lieu insolite creusé dans la craie.

Fécamp est membre du club D-Day, piloté par la Région Normandie.

Prévoir des chaussures confortables et vêtements chauds.

Les vitraux de l’église Saint-Etienne

Visite pour les adultes

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 16h, Place Saint-Étienne.

L’église Saint-Etienne comporte 19 vitraux historiés de grande taille et 2 rosaces, principalement installés entre 1877 et 1908 et issus du célèbre atelier rouennais Jules Boulanger. Placés au niveau du regard, les vitraux offrent aux visiteurs un panorama saisissant, coloré et d’une grande richesse iconographique. Un chantier de restauration des vitraux a démarré depuis le printemps dernier, programmé en trois phases.

Visite guidée (participation du Maître verrier sous réserve).

Visite-atelier pour les enfants (8-12 ans)

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 16h, Place Saint-Étienne.

Visite-atelier « il était une fois les vitraux » réservée aux enfants (8-12 ans).

Réservation obligatoire auprès du Service Archives-Patrimoine de Fécamp au 02.35.10.60.96.

Conférence : Léon Dufour, médecin fécampois au cœur de l’hygiène

Dimanche 17 Septembre 2023 de 15h à 17h.

Rdv à l’auditorium du musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher (places limitées, pas de réservation).

Bernard Le Luyer, ancien chef de service de pédiatrie des hôpitaux du Havre, est l’auteur de la très attendue biographie sur le docteur Léon Dufour : 1856-1928, Léon Dufour, médecin fécampois au coeur de l’hygiène. Il reviendra sur la vie et l’œuvre du fameux médecin fécampois fondateur de l’Œuvre de la Goutte de Lait lors d’une conférence suivie d’une visite des collections de la séquence Musée de l’Enfance. À l’issue de cette présentation, Bernard Le Luyer dédicacera son ouvrage.

Visite de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité : Le Précieux-Sang entre légende et histoire

Dimanche 17 septembre à 15h et 16h.

Rdv Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard.

Classée Monument historique dès 1840, l’abbatiale de la Sainte-Trinité fait partie des plus belles églises de Normandie. Impressionnante par ses volumes et sa lumière grâce à la tour-lanterne haute de 60 mètres, elle est l’héritage des premiers ducs de Normandie et matérialise la puissance tant matérielle que spirituelle des seigneurs et abbés pendant huit siècles.

La relique du Précieux-sang est conservée dans ce remarquable édifice, surnommé « la porte du ciel ». Venez découvrir ses multiples vies, entre histoire et légende.

Concert de clôture des 40e Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre à 17h, Rdv Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard

Régis Feuilloley, titulaire des orgues de Fécamp, clôturera par un concert d’orgue cette 40e édition des Journées européennes du Patrimoine. Venez nombreux admirer le Grand Orgue Cavaillé-Coll, classé Monument historique !

INFORMATIONS : SERVICE ARCHIVES-PATRIMOINE AU 02 35 10 60 96 – GRATUIT.

Vendredi 2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



40th edition of the JEP – National themes: Living heritage and Sports heritage

On the program:

the History of France in 1 hour » show

? Friday, September 15, 2023 from 8:30pm to 9:30pm.

Meeting point Salle Les Galets (formerly Salle Anquetil), at the end of boulevard Nelson Mandela. Free parking.

? La Gargouille company will tell you » L?Histoire de France? en 1 heure » !!!

The title makes you smile: it’s almost a winner. The challenge: to tell the story of what is now France, from geological times to the present day, in a zany, burlesque, tragic and absurd way. In one hour, watch in hand! What do we know about our past? How does it inform the present?

concert Live and Breakfast ?MARTHE?

? Saturday, September 16, 10am.

Rdv place de l?Eclipse.

? A breakfast, an unexpected location and an acoustic concert: these are the ingredients of the « Live & Breakfast » proposed by the association Art En Sort. A guide welcomes you for a brief tour. He’ll tell you all about the history of this place steeped in memories, which you’ll discover or rediscover while the coffee flows and the musicians tune in. Drinks are on the house, so bring your own croissants! The Art En Sort association aims to develop the practice and dissemination of contemporary music.

Marthe, an author and composer from Le Havre, performs her songs on stage at the piano. Intense melodies and poetic lyrics inspire an inner journey. The artist has performed on a number of stages in Normandy, including the Bateau Lutèce in Rouen (for Paris-Normandie), the Conservatoire Arthur Honegger in Le Havre, the Tetris, the Magic Mirrors in Le Havre… Since meeting guitarist Olivier Durand (ex Little Bob), her repertoire has expanded to include folk-oriented melodies. Her second album is currently in production.

le Précieux-Sang entre légende et histoire: nocturne à l’abbatiale

? Saturday September 16th at 8:30pm.

Rdv place des Ducs Richard.

? The relic of the Precious Blood has been preserved for a thousand years in the abbey church of Fécamp, nicknamed « the gateway to heaven ». It was the source of the foundation of the Abbaye de la Sainte-Trinité.

Come and discover its multiple lives, between history and legend, as night falls…

maison du Patrimoine, exhibition: « Le patrimoine se muscle!

? Saturday, September 16 and Sunday, September 17, open from 2pm to 6pm.

Rdv 10 rue des Forts.

? With the Olympic Games just a few months away, the French Ministry of Culture is proposing the theme of Sports Heritage. Come and discover athletes and sporting events through Fécamp’s municipal archives. We’ll be showing films, presenting photos and archive documents, not forgetting an exhibition of a famous surprise object! Here are just a few of the names to be honored: Michel Béchet (world amateur cycling champion), Gérard Plantebat (cycling champion), Régis Levicq (track and field champion)? and a certain Tony Parker, who cut his teeth in Fécamp and has just been inducted into the prestigious American Basketball Hall of Fame!

c?est AUSSI mon patrimoine – Videos to discover Fécamp’s heritage

? Saturday 16th and Sunday 17th September, 2pm to 6pm.

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.

? Once again this summer, 10 youngsters from Fécamp?s leisure centers set off to discover the town?s heritage thanks to the national « C?est mon patrimoine » operation, in the company of film-maker Bruno Lemesle. Come and discover their videos on the Maison du Patrimoine and the old Fécamp mill. With financial support from DRAC Normandie and Agence nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) as part of the « C’est mon patrimoine » program.

daniel and Victor Banse Heritage Library

? Saturday, September 16, 9 am to 6 pm and Sunday, September 17, 2 pm to 6 pm.

Rdv Hôtel de ville, place du Général Leclerc (enter the courtyard, left wing, 2nd floor ? elevator).

? Nestled at the top of the Hôtel de Ville since the mid-19th century, this library is worthy of the world of Harry Potter: 15,000 volumes including rare and precious works, cabinets made by a master cabinetmaker, inlaid furniture, a pair of 17th-century terrestrial and celestial globes?

The library is open to the public, and the « Racontez-vous » radio workshops organized this summer at the Little Prince library with author and film-maker Gabrielle Schaff (Du soleil entre les lignes operation, Normandie Livre et lecture / DRAC Normandie) will be held.

les Pêcheries, Fécamp museum

? Saturday and Sunday, September 17, 10 am to 6 pm.

Rdv Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher.

? Free admission all weekend or with audioguide (2?, in French or English).

Collections focusing on fishing and maritime heritage, fine arts, Cauchois art and childhood? Access to the belvedere with its exceptional 360-degree panoramic view of the sea, cliffs and Fécamp valley.

in the footsteps of the Atlantic Wall

Short hike along the 39-45 circuit.

? Saturday, September 16 at 3pm and Sunday, September 17 at 10am and 2pm.

Rdv 248 avenue Jean Lorrain.

? Starting from the Jean Lorrain school, come and hike in the footsteps of the Atlantic Wall. The trail will take you to the supposed « German military hospital », an unusual site carved out of the chalk.

Fécamp is a member of the D-Day Club, run by the Normandy Region.

Bring comfortable shoes and warm clothing.

The stained glass windows of Saint-Etienne church

? Visit for adults

? Saturday 16th and Sunday 17th September, 4pm, Place Saint-Étienne.

? Saint-Etienne church features 19 large-scale stained-glass windows and 2 rosettes, mainly installed between 1877 and 1908 by Rouen?s renowned Jules Boulanger workshop. Placed at eye level, the windows offer visitors a striking panorama of color and iconographic richness. A three-phase restoration project began last spring.

Guided tour (participation of the Master Glassmaker subject to availability).

? Workshop tour for children (8-12 years)

? Saturday 16th and Sunday 17th September, 4pm, Place Saint-Étienne.

? Visit-workshop « Once upon a time, stained-glass windows » for children (8-12 years).

Reservations required from the Fécamp Archives-Heritage Department on 02.35.10.60.96.

conference: Léon Dufour, Fécamp doctor at the heart of hygiene

? Sunday September 17, 2023 from 3pm to 5pm.

Meet at the Musée des Pêcheries auditorium, 3 quai Capitaine Jean Recher (limited seating, no reservations).

? Bernard Le Luyer, former head of pediatrics at Le Havre hospitals, is the author of the long-awaited biography of Dr. Léon Dufour: 1856-1928, Léon Dufour, médecin fécampois au coeur de l’hygiène. He will talk about the life and work of the famous Fécamp doctor and founder of the Goutte de Lait charity, followed by a tour of the Musée de l’Enfance collections. After the presentation, Bernard Le Luyer will sign his book.

visit to the Abbatiale de la Sainte-Trinité: The Precious Blood between legend and history

? Sunday September 17 at 3pm and 4pm.

Rdv Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard.

? Listed as a Monument Historique since 1840, the Abbatiale de la Sainte-Trinité is one of the most beautiful churches in Normandy. Impressive in its volume and light, thanks to the 60-metre-high lantern tower, it is the legacy of the first Dukes of Normandy, and embodies the material and spiritual power of the lords and abbots for eight centuries.

The relic of the Precious Blood is preserved in this remarkable edifice, nicknamed « the gateway to heaven ». Come and discover its multiple lives, between history and legend.

closing concert for the 40th European Heritage Days

? Sunday, September 17, 5pm, Rdv Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard

? Régis Feuilloley, titular organist at Fécamp, will close the 40th European Heritage Days with an organ concert. Come and admire the Grand Orgue Cavaillé-Coll, a listed historic monument!

INFORMATION: ARCHIVES-HERITAGE DEPARTMENT 02 35 10 60 96 – FREE OF CHARGE

40ª edición del PEC – Temas nacionales: Patrimonio vivo y Patrimonio deportivo

En el programa:

espectáculo « La Historia de Francia en 1 hora

? Viernes 15 de septiembre de 2023 de 20.30 a 21.30 h.

Punto de encuentro Salle Les Galets (antigua Salle Anquetil), al final del Boulevard Nelson Mandela. Aparcamiento gratuito.

? La compañía La Gargouille le contará « La Historia de Francia… ¡en 1 hora!

El título hace sonreír: es casi un ganador. El reto consiste en contar la historia de lo que hoy es Francia, desde los tiempos geológicos hasta nuestros días, de forma alocada, burlesca, trágica y absurda. En una hora, ¡reloj en mano! ¿Qué sabemos de nuestro pasado? ¿Cómo influye en el presente?

concierto en directo y desayuno « MARTHE »

? Sábado 16 de septiembre a las 10.00 h.

Lugar de encuentro: Place de l’Eclipse.

? Un desayuno, un lugar inesperado y un concierto acústico: estos son los ingredientes del « Live & Breakfast » organizado por la asociación Art En Sort. Un guía le dará la bienvenida para una breve visita. Le contará la historia de este lugar lleno de recuerdos, que descubrirá o redescubrirá mientras el café fluye y los músicos sintonizan. Las bebidas corren por cuenta de la casa, ¡así que traiga sus propios cruasanes! El objetivo de la asociación Art En Sort es desarrollar la práctica y la difusión de la música contemporánea.

Marthe, autora y compositora de Le Havre, interpreta sus canciones al piano. Melodías intensas y letras poéticas inspiran un viaje interior. Marthe ha actuado en varios lugares de Normandía, como el Bateau Lutèce de Rouen (para París-Normandía), el Conservatorio Arthur Honegger de Le Havre, el Tetris y los Espejos Mágicos de Le Havre… Desde que conoció al guitarrista Olivier Durand (ex Little Bob), su repertorio se ha ampliado a melodías con tintes folclóricos. Actualmente está preparando su segundo álbum.

le Précieux-Sang entre leyenda e historia: un nocturno en la iglesia abacial

? Sábado 16 de septiembre a las 20.30 h.

Punto de encuentro Place des Ducs Richard.

? La reliquia de la Preciosa Sangre se conserva desde hace mil años en la iglesia abacial de Fécamp, apodada « la puerta del cielo ». Fue el origen de la fundación de la Abadía de la Santísima Trinidad.

Venga a descubrir sus múltiples vidas, entre historia y leyenda, mientras cae la noche…

¡Maison du Patrimoine, exposición: « Le patrimoine se muscle!

? Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, abierta de 14:00 a 18:00 h.

Punto de encuentro 10 rue des Forts.

? A pocos meses de los Juegos Olímpicos, el Ministerio de Cultura propone el tema del Patrimonio Deportivo. Venga a descubrir a los atletas y los acontecimientos deportivos a través de los Archivos Municipales de Fécamp. Habrá proyecciones de películas, presentación de fotos y documentos de archivo, ¡sin olvidar la exposición de un famoso objeto sorpresa! He aquí algunos de los nombres que serán homenajeados: Michel Béchet (campeón del mundo de ciclismo aficionado), Gérard Plantebat (campeón de ciclismo), Régis Levicq (campeón de atletismo)… ¡y un tal Tony Parker, que se formó en Fécamp y acaba de entrar en el prestigioso Salón de la Fama del baloncesto estadounidense!

? TAMBIÉN es mi patrimonio – Vídeos para descubrir el patrimonio de Fécamp

? Sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14:00 a 18:00 h.

Punto de encuentro: Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.

? Una vez más este verano, 10 jóvenes de centros de ocio salen a descubrir el patrimonio de Fécamp gracias a la operación nacional « C’est mon patrimoine » (Es mi patrimonio), en compañía del cineasta Bruno Lemesle. Venga a ver sus vídeos sobre la Maison du Patrimoine y el antiguo molino de Fécamp. Con el apoyo financiero de la DRAC Normandie y de la Agence nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) en el marco del programa « C?est mon patrimoine ».

biblioteca del Patrimonio Daniel y Victor Banse

? Sábado 16 de septiembre de 9.00 a 18.00 h. y domingo 17 de septiembre de 14.00 a 18.00 h.

Lugar de encuentro: Hôtel de ville, place du Général Leclerc (entrada por el patio, ala izquierda, 2ª planta ? ascensor).

? Enclavada en lo alto del Hôtel de Ville desde mediados del siglo XIX, esta biblioteca es digna del universo de Harry Potter: 15.000 volúmenes entre obras raras y preciosas, armarios realizados por un maestro ebanista, muebles con incrustaciones, un par de globos terráqueos y celestes del siglo XVII?

Los resultados de los talleres radiofónicos « Racontez-vous » organizados este verano en la biblioteca del Principito con la escritora y cineasta Gabrielle Schaff (Du soleil entre les lignes operation, Normandie Livre et lecture / DRAC Normandie).

? las Pêcheries, museo de Fécamp

? Sábado y domingo 17 de septiembre de 10:00 a 18:00 h.

Punto de encuentro Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher.

? Entrada gratuita todo el fin de semana o con audioguía (2?, en francés o inglés).

Colecciones centradas en el patrimonio pesquero y marítimo, las bellas artes, el arte cauchois y la infancia? Acceso al mirador con una excepcional vista panorámica de 360 grados sobre el mar, los acantilados y el valle de Fécamp.

tras las huellas de la Muralla Atlántica

Breve paseo por la ruta 39-45.

? Sábado 16 de septiembre a las 15:00 h y domingo 17 de septiembre a las 10:00 y 14:00 h.

Punto de encuentro 248 avenue Jean Lorrain.

? Partiendo de la escuela Jean Lorrain, venga a caminar tras las huellas del Muro Atlántico. El recorrido le llevará hasta el supuesto « hospital militar alemán », un lugar insólito excavado en la creta.

Fécamp es miembro del club del Día D, gestionado por la Región de Normandía.

Lleve calzado cómodo y ropa de abrigo.

Las vidrieras de la iglesia de Saint-Etienne

? Visita para adultos

? Sábado 16 y domingo 17 de septiembre a las 16:00 h, plaza Saint-Étienne.

? La iglesia de Saint-Étienne cuenta con 19 grandes vidrieras y 2 rosetones, instalados principalmente entre 1877 y 1908 por el célebre taller de Rouen Jules Boulanger. Situadas a la altura de los ojos, las vidrieras ofrecen a los visitantes un sorprendente panorama de color y rica iconografía. La primavera pasada se inició un proyecto de restauración en tres fases.

Visita guiada (con la participación del maestro vidriero, según disponibilidad).

? Visita taller para niños (8-12 años)

? Sábado 16 y domingo 17 de septiembre a las 16.00 h, plaza Saint-Étienne.

? Visita-taller « Érase una vez las vidrieras » para niños (8-12 años).

Reserva obligatoria en el Servicio de Archivos y Patrimonio de Fécamp llamando al 02.35.10.60.96.

conferencia: Léon Dufour, un médico de la Fécamp en el corazón de la higiene

? Domingo 17 de septiembre de 2023 de 15:00 a 17:00 h.

Cita en el auditorio del Museo de las Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher (plazas limitadas, sin reserva).

? Bernard Le Luyer, antiguo jefe de pediatría de los hospitales de Le Havre, es el autor de la esperada biografía del doctor Léon Dufour: 1856-1928, Léon Dufour, médecin fécampois au coeur de l’hygiène. Hablará de la vida y obra del célebre médico de Fécamp y fundador de la asociación benéfica Goutte de Lait, seguida de una visita a las colecciones del Musée de l’Enfance. Tras la presentación, Bernard Le Luyer firmará su libro.

visita a la Abadía de la Sainte-Trinité: la Preciosa Sangre entre la leyenda y la historia

? Domingo 17 de septiembre a las 15:00 y 16:00 horas.

Lugar de encuentro: Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard.

? Declarada Monumento Histórico desde 1840, la iglesia abacial de la Sainte-Trinité es una de las más bellas de Normandía. Impresionante por su volumen y su luz gracias a la torre linterna de 60 metros de altura, es el legado de los primeros duques de Normandía y encarna el poder material y espiritual de los señores y abades durante ocho siglos.

La reliquia de la Preciosa Sangre se conserva en este notable edificio, apodado « la puerta del cielo ». Venga a descubrir sus múltiples vidas, entre historia y leyenda.

concierto de clausura de las 40 Jornadas Europeas del Patrimonio

? Domingo 17 de septiembre a las 17:00 h, Rdv Abbatiale de la Sainte-Trinité, place des ducs Richard

? Régis Feuilloley, organista titular de Fécamp, clausurará las 40ª Jornadas Europeas del Patrimonio con un concierto de órgano. Vengan todos a admirar el Gran Órgano Cavaillé-Coll, declarado Monumento Histórico

INFORMACIÓN: DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO EN EL 02 35 10 60 96 – GRATUITO

40. Ausgabe der JEP – Nationale Themen: Lebendiges Kulturerbe und Kulturerbe des Sports

Auf dem Programm:

? die Aufführung « Die Geschichte Frankreichs in 1 Stunde »

? Freitag, 15. September 2023 von 20:30 bis 21:30 Uhr.

Treffpunkt Salle Les Galets (ehemals Salle Anquetil), am Ende des Boulevard Nelson Mandela. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.

? Das Ensemble La Gargouille erzählt Ihnen « Die Geschichte Frankreichs? in 1 Stunde »!!!

Der Titel bringt Sie zum Schmunzeln: Es ist fast geschafft. Die Herausforderung besteht darin, auf verrückte, burleske, tragische und absurde Weise die Geschichte dieses Gebiets, das heute Frankreich ist, von den geologischen Zeiten bis heute zu erzählen. In einer Stunde, mit der Uhr in der Hand! Was wissen wir über unsere Vergangenheit? Wie beleuchtet sie die Gegenwart?

konzert Live and Breakfast MARTHE?

? Samstag, den 16. September um 10 Uhr.

Treffpunkt: Place de l’Eclipse.

? Ein Frühstück, ein unerwarteter Ort und ein akustisches Konzert: Das sind die Zutaten des « Live & Breakfast », das von der Vereinigung Art En Sort angeboten wird. Ein Führer empfängt Sie zu einem kurzen Rundgang. Er wird Ihnen die Geschichte dieses Ortes voller Erinnerungen erzählen, die Sie entdecken oder wiederentdecken können, während der Kaffee fließt und die Musiker sich einstimmen. Die Getränke sind kostenlos, Croissants müssen Sie selbst mitbringen! Der Verein Art En Sort hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung und Verbreitung von aktueller Musik zu fördern.

Marthe, Autorin und Komponistin aus Le Havre, interpretiert ihre Lieder auf der Bühne am Klavier. Intensive Melodien und poetische Texte inspirieren zu einer inneren Reise. Die Künstlerin ist auf verschiedenen Bühnen in der Normandie aufgetreten, u. a. im Bateau Lutèce in Rouen (für Paris-Normandie), im Conservatoire Arthur Honegger in Le Havre, im Tetris, im Magic Mirrors in Le Havre… Seit ihrer Begegnung mit dem Gitarristen Olivier Durand (ex Little Bob) hat sich ihr Repertoire um Melodien mit Folk-Akzenten erweitert. Das zweite Album ist derzeit in Arbeit.

? das Kostbare Blut zwischen Legende und Geschichte: Nacht in der Abteikirche

? Samstag, 16. September um 20:30 Uhr.

Rdv place des Ducs Richard.

? Die Reliquie des Kostbaren Blutes wird seit tausend Jahren in der Abteikirche von Fécamp aufbewahrt, die auch als « Tor zum Himmel » bezeichnet wird. Sie war der Grund für die Gründung der Abtei der Heiligen Dreifaltigkeit.

Entdecken Sie bei Einbruch der Nacht ihr vielfältiges Leben zwischen Geschichte und Legende…

? Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes), Ausstellung: « Le patrimoine se muscle! »

? Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, geöffnet von 14 bis 18 Uhr.

Rdv 10 rue des Forts.

? Wenige Monate vor den Olympischen Spielen schlägt das Kulturministerium das Thema « Kulturerbe des Sports » vor. Entdecken Sie Athleten und Sportereignisse anhand des Stadtarchivs von Fécamp. Es werden Filme vorgeführt, Fotos und Archivdokumente präsentiert, und nicht zu vergessen die Ausstellung eines berühmten Überraschungsobjekts! Und um Ihnen einige Namen zu verraten, die geehrt werden: Michel Béchet (Amateurweltmeister im Radsport), Gérard Plantebat (Radsportmeister), Régis Levicq (Leichtathletikmeister) ? und ein gewisser Tony Parker, der seine Ausbildung in Fécamp absolviert hat und gerade in die renommierte Hall of Fame oder Hall of Fame des amerikanischen Basketballs aufgenommen wurde!

c’est AUSSI mon patrimoine – Videos, um das Kulturerbe von Fécamp zu entdecken

? Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr.

Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes), 10 rue des Forts.

? Auch in diesem Sommer haben 10 Jugendliche aus den Freizeitzentren dank der nationalen Aktion C?est mon patrimoine » (Das ist mein Kulturerbe) gemeinsam mit dem Regisseur Bruno Lemesle das Kulturerbe von Fécamp entdeckt. Sehen Sie sich ihre Videos über das Haus des Kulturerbes und die alte Mühle von Fécamp an. Mit finanzieller Unterstützung der DRAC Normandie und der Agence nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) im Rahmen der Maßnahme « C?est mon patrimoine » (Mein Kulturerbe).

bibliothek des Kulturerbes Daniel und Victor Banse

? Samstag, 16. September von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, 17. September von 14 bis 18 Uhr.

Treffpunkt Rathaus, Place du Général Leclerc (Eingang im Hof, linker Flügel, 2. Stock ? Aufzug).

? Diese Bibliothek, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Rathaus untergebracht ist, ist der Welt von Harry Potter würdig: 15.000 Bände, darunter seltene und wertvolle Werke, Schränke, die von einem Tischlermeister angefertigt wurden, Möbel mit Intarsien, ein Paar Erd- und Himmelsgloben aus dem 17

Freie Besichtigung und Wiedergabe der Radio-Workshops « Racontez-vous », die diesen Sommer in der Bibliothek des Kleinen Prinzen mit der Autorin und Regisseurin Gabrielle Schaff veranstaltet wurden (Operation Du soleil entre les lignes, Normandie Livre et lecture / DRAC Normandie).

les Pêcheries, Museum in Fécamp

? Samstag und Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr.

Rdv Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher.

? Kostenlose Besichtigung während des gesamten Wochenendes oder mit Audioguide (2?, auf Französisch oder Englisch).

Sammlungen zur Fischerei und zum maritimen Erbe, zu den Schönen Künsten, zur Kunst der Cauchois und zur Kindheit? Zugang zum Aussichtspunkt mit einem außergewöhnlichen 360-Grad-Panoramablick auf das Meer, die Klippen und das Tal von Fécamp.

auf den Spuren des Atlantikwalls

Kleine Wanderung auf dem Rundweg 39-45.

? Samstag, 16. September um 15 Uhr und Sonntag, 17. September um 10 Uhr und 14 Uhr.

Treffpunkt 248 avenue Jean Lorrain.

? Wandern Sie von der Jean-Lorrain-Schule aus auf den Spuren des Atlantikwalls. Der Weg führt Sie zum vermeintlichen « deutschen Militärkrankenhaus », einem ungewöhnlichen Ort, der in die Kreide gegraben wurde.

Fécamp ist Mitglied des D-Day-Clubs, der von der Region Normandie geleitet wird.

Bequeme Schuhe und warme Kleidung vorsehen.

Die Glasfenster der Kirche Saint-Etienne

? Besichtigung für Erwachsene

? Samstag, 16. und Sonntag, 17. September um 16 Uhr, Place Saint-Étienne.

? Die Kirche Saint-Etienne besitzt 19 große, historisierende Glasfenster und 2 Rosetten, die hauptsächlich zwischen 1877 und 1908 eingebaut wurden und aus der berühmten Werkstatt Jules Boulanger in Rouen stammen. Die Glasfenster befinden sich auf Augenhöhe und bieten den Besuchern ein beeindruckendes, farbenfrohes und ikonografisch reiches Panorama. Die Restaurierungsarbeiten an den Glasfenstern laufen seit letztem Frühjahr und sind in drei Phasen geplant.

Geführte Besichtigung (Teilnahme des Glasermeisters unter Vorbehalt).

? Workshop-Besuch für Kinder (8-12 Jahre)

? Samstag, 16. und Sonntag, 17. September um 16 Uhr, Place Saint-Étienne.

? Workshop-Besuch « Il était une fois les vitraux » (Es war einmal die Kirchenfenster) nur für Kinder (8-12 Jahre).

Reservierung erforderlich beim Service Archives-Patrimoine de Fécamp unter 02.35.10.60.96.

vortrag: Léon Dufour, Arzt aus Fécamp im Zentrum der Hygiene

? Sonntag, den 17. September 2023 von 15 bis 17 Uhr.

Treffpunkt: Auditorium des Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher (begrenzte Plätze, keine Reservierung).

? Bernard Le Luyer, ehemaliger Leiter der Pädiatrieabteilung der Krankenhäuser von Le Havre, ist der Autor der mit Spannung erwarteten Biografie über Dr. Léon Dufour: 1856-1928, Léon Dufour, médecin fécampois au coeur de l’hygiène (Léon Dufour, Arzt aus Fécamp, im Herzen der Hygiene). Er wird das Leben und Werk des berühmten Arztes aus Fécamp, des Gründers des « Goutte de Lait »-Werkes, im Rahmen eines Vortrags mit anschließender Besichtigung der Sammlungen des Musée de l’Enfance vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation wird Bernard Le Luyer sein Buch signieren.

besichtigung der Abteikirche der Heiligen Dreifaltigkeit: Das Kostbare Blut zwischen Legende und Geschichte

? Sonntag, den 17. September um 15 Uhr und 16 Uhr.

Treffpunkt: Abbatiale de la Sainte-Trinité, Place des ducs Richard.

? Die Abteikirche Sainte-Trinité wurde bereits 1840 als historisches Monument klassifiziert und gehört zu den schönsten Kirchen der Normandie. Sie ist das Erbe der ersten Herzöge der Normandie und verkörpert die materielle und geistige Macht der Herren und Äbte über acht Jahrhunderte. Die Kirche ist beeindruckend groß und dank des 60 Meter hohen Laternenturms lichtdurchflutet.

Die Reliquie des kostbaren Blutes wird in diesem bemerkenswerten Gebäude aufbewahrt, das auch als « Tor zum Himmel » bezeichnet wird. Entdecken Sie ihre zahlreichen Leben zwischen Geschichte und Legende.

abschlusskonzert der 40. Europäischen Tage des Kulturerbes

? Sonntag, 17. September, 17 Uhr, Treffpunkt: Abbatiale de la Sainte-Trinité, Place des ducs Richard

? Régis Feuilloley, Titularorganist von Fécamp, wird die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes mit einem Orgelkonzert abschließen. Kommen Sie zahlreich und bewundern Sie die Grand Orgue Cavaillé-Coll, die als historisches Monument klassifiziert ist!

INFORMATIONEN: ABTEILUNG FÜR ARCHIVE UND KULTURERBE UNTER 02 35 10 60 96 – KOSTENLOS

