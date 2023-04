A la recherche des animaux fantastiques 10 rue des Forts, 21 août 2023, Fécamp.

Des animaux fantastiques et de petits monstres ont disparu du vieux grimoire. Sauras-tu les retrouver ?

Viens mener l’enquête dans le quartier historique.

LES DATES :

Le lundi 21 août à 15h

Le mardi 31 octobre à 15h

Rdv Maison du Patrimoine,10 rue des forts à Fécamp

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans..

10 rue des Forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Fantastic animals and small monsters have disappeared from the old grimoire. Can you find them?

Come and investigate in the historic district.

? DATES :

? Monday, August 21 at 3pm

? Tuesday, October 31st at 3pm

? Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts in Fécamp

? Prices : 5 ?, 3 ?, free for children under 18.

Los animales fantásticos y los pequeños monstruos han desaparecido del viejo grimorio. ¿Puedes encontrarlos?

Venga a investigar en el distrito histórico.

? FECHAS :

? Lunes 21 de agosto a las 15.00 horas

? Martes 31 de octubre a las 15.00 horas

? Punto de encuentro Maison du Patrimoine, 10 rue des forts en Fécamp

? Precios: 5€, 3€, gratis para menores de 18 años.

Fantastische Tiere und kleine Monster sind aus dem alten Grimoire verschwunden. Kannst du sie wiederfinden?

Ermittle in der Altstadt.

? DATEN :

? Montag, den 21. August um 15 Uhr

? Dienstag, den 31. Oktober um 15 Uhr

? Treffpunkt: Maison du Patrimoine, 10 rue des forts in Fécamp

? Tarife: 5 ?, 3 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

