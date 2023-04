Si la Normandie m’était contée 10 rue des forts, 23 juillet 2023, Fécamp.

Visite théâtralisée par la Compagnie du Piano à Pouces.

Une conteuse nous livre des histoires d’hier et d’aujourd’hui sur sa Normandie natale, sa création, ses traditions…

On y parle du Mont-Saint-Michel, de la Seine, et des richesses de la Normandie et du Pays de Caux. De la mythologie grecque en passant par les légendes fondatrices de la Normandie, elle trace, à travers ses histoires, la chronique du «Pays des hommes du Nord».

Des contes drôles ou pour frissonner, où l’on croise le Diable et des anges, menés tambour battant par une conteuse un brin coquine… Une petite dame s’assoie et dit « Il était une fois… ».

Le dimanche 23 juillet à 16h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts à Fécamp

Réservation obligatoire auprès du service Archives-Patrimoine au 02 35 10 60 96.

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18ans..

2023-07-23 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-23 . .

10 rue des forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theatrical visit by the Compagnie du Piano à Pouces.

A storyteller tells us stories of yesterday and today about her native Normandy, its creation, its traditions…

We talk about the Mont-Saint-Michel, the Seine, and the richness of Normandy and the Pays de Caux. From Greek mythology to the founding legends of Normandy, she traces, through her stories, the chronicle of the « Land of the Northmen ».

Funny or thrilling tales, where we meet the Devil and angels, led by a naughty storyteller… A little lady sits down and says « Once upon a time… ».

? Sunday, July 23rd at 4pm

? Meeting point Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts in Fécamp

? Reservation required from the Archives-Heritage department at 02 35 10 60 96.

? Prices : 5 ?, 3 ?, free for children under 18.

Visita teatralizada de la Compagnie du Piano à Pouces.

Una narradora nos cuenta historias de ayer y de hoy sobre su Normandía natal, su creación, sus tradiciones…

Habla del Mont-Saint-Michel, del Sena y de las riquezas de Normandía y del Pays de Caux. De la mitología griega a las leyendas fundadoras de Normandía, traza, a través de sus relatos, la crónica del « País de los Hombres del Norte ».

Cuentos divertidos o emocionantes, donde nos encontramos con el Diablo y los ángeles, guiados por un travieso cuentacuentos… Una señorita se sienta y dice « Érase una vez… ».

? Domingo 23 de julio a las 16.00 horas

? Punto de encuentro Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts en Fécamp

? Reserva obligatoria en el departamento de Archivos-Patrimonio llamando al 02 35 10 60 96.

? Precios: 5€, 3€, gratis para menores de 18 años.

Theatralische Führung durch die Compagnie du Piano à Pouces.

Eine Geschichtenerzählerin erzählt uns Geschichten von gestern und heute über ihre Heimat Normandie, ihre Schöpfung, ihre Traditionen…

Es wird vom Mont-Saint-Michel, der Seine und den Reichtümern der Normandie und des Pays de Caux erzählt. Von der griechischen Mythologie über die Gründungslegenden der Normandie zeichnet sie mit ihren Geschichten die Chronik des « Landes der Nordmänner » nach.

Es sind lustige und gruselige Geschichten, in denen man dem Teufel und den Engeln begegnet, die von einer etwas frechen Erzählerin mit viel Schwung vorgetragen werden… Eine kleine Frau setzt sich hin und sagt: « Es war einmal … ».

? Sonntag, den 23. Juli um 16 Uhr

? Treffpunkt: Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts in Fécamp

? Reservierung erforderlich bei der Abteilung Archives-Patrimoine unter 02 35 10 60 96.

? Tarife: 5 ?, 3 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-02-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité