Fécamp, c’est un peu de magie Fécamp, 18 juillet 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Dans le cadre d’une visite familiale, le service Archives Patrimoine de la Ville de Fécamp vous fera découvrir l’histoire de Fécamp dans un spectacle de magie original.

A travers différents tours de magie pour petits et grands, nous lèverons le voile sur l’origine de la ville autour de son abbaye, rencontrerons les légendaires guerriers vikings, assoiffés de trésors, et explorerons l’âge d’or de la pêche et du thermalisme, qui ont fait la réputation de Fécamp.

Rdv devant l’Abbatiale, place des Ducs Richard.

Tarifs : 5€, 3€, gratuité pour les – de 18 ans. Places limitées, réservation obligatoire au 02.35.10.60.96 ou sur patrimoine@ville-fecamp.fr.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



As part of a family visit, Fécamp?s Archives and Heritage department will show you the history of Fécamp in an original magic show.

Through a variety of magic tricks for young and old alike, we will unveil the origins of the town around its abbey, meet the legendary, treasure-hungry Viking warriors, and explore the golden age of fishing and thermal baths, for which Fécamp is renowned.

? Rdv in front of the Abbatiale, place des Ducs Richard.

? Prices: 5?, 3?, free for children under 18. Places limited, booking essential on 02.35.10.60.96 or patrimoine@ville-fecamp.fr

En el marco de una visita en familia, el departamento de Archivos y Patrimonio de Fécamp le hará viajar a través de la historia de Fécamp en un original espectáculo de magia.

A través de una serie de trucos de magia para grandes y pequeños, desvelaremos los orígenes de la ciudad en torno a su abadía, conoceremos a los legendarios guerreros vikingos ávidos de tesoros y exploraremos la época dorada de la pesca y los baños termales que hicieron famosa a Fécamp.

? Punto de encuentro frente a la iglesia abacial, Place des Ducs Richard.

? Precios: 5 euros, 3 euros, gratis para menores de 18 años. Plazas limitadas, imprescindible reservar en el 02.35.10.60.96 o patrimoine@ville-fecamp.fr

Im Rahmen eines Familienbesuchs führt Sie die Abteilung Archives Patrimoine der Stadt Fécamp in einer originellen Zaubershow durch die Geschichte von Fécamp.

Mit verschiedenen Zaubertricks für Groß und Klein lüften wir den Schleier über den Ursprung der Stadt rund um ihre Abtei, begegnen den legendären Wikingerkriegern, die nach Schätzen dürsteten, und erkunden das goldene Zeitalter der Fischerei und der Thermalbäder, für die Fécamp berühmt ist.

? Treffpunkt vor der Abteikirche, Place des Ducs Richard.

? Tarife: 5?, 3?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren. Begrenzte Plätze, Reservierung unter 02.35.10.60.96 oder patrimoine@ville-fecamp.fr erforderlich

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche