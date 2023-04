Salon du livre – Sylvaine Lebon 27 Boulevard Albert 1er, 15 juillet 2023, Fécamp.

La Ville de Fécamp organise la 3e édition de son salon du livre.

En collaboration avec Bruno Amato, commissaire du Salon, la troisième édition du Salon du livre – Sylvaine Lebon se tiendra les 15 et 16 juillet à l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Plus d’informations à venir sur le programme et la liste des auteurs.

INFOS PRATIQUES :

Les 15 et 16 juillet 2023

École Municipale d’Arts Plastiques – 27 boulevard Albert 1er, à Fécamp.

Samedi 2023-07-15 à ; fin : 2023-07-16 . .

27 Boulevard Albert 1er École Municipale d’Arts Plastiques

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



The city of Fécamp organizes the 3rd edition of its book fair.

In collaboration with Bruno Amato, curator of the Salon, the third edition of the Salon du livre ? Sylvaine Lebon will be held on July 15 and 16 at the École Municipale d?Arts Plastiques.

More information to come on the program and the list of authors.

PRACTICAL INFORMATION :

? July 15 and 16, 2023

? Municipal School of Visual Arts – 27 boulevard Albert 1er, in Fécamp

La ciudad de Fécamp organiza la 3ª edición de su feria del libro.

En colaboración con Bruno Amato, comisario del Salón, la tercera edición del Salón del Libro ? Sylvaine Lebon se celebrará los días 15 y 16 de julio en la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

Más información próximamente sobre el programa y la lista de autores.

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

? 15 y 16 de julio de 2023

? Escuela Municipal de Artes Plásticas – 27 boulevard Albert 1er, en Fécamp

Die Stadt Fécamp organisiert die dritte Ausgabe ihrer Buchmesse.

In Zusammenarbeit mit Bruno Amato, dem Kurator der Buchmesse, wird die dritte Ausgabe der Buchmesse ? Sylvaine Lebon am 15. und 16. Juli in der École Municipale d’Arts Plastiques statt.

Weitere Informationen über das Programm und die Liste der Autoren folgen in Kürze.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN :

? Am 15. und 16. Juli 2023

? École Municipale d’Arts Plastiques – 27 boulevard Albert 1er, in Fécamp

