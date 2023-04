Journée Internationale des Archives 10 rue des Forts, 9 juin 2023, Fécamp.

Rétrospective des dons versés aux Archives Municipales.

Compendium du Docteur Léon Dufour, album photos, plaques de verres, ouvrages… Un hommage sera rendu à la mémoire de M. Jean-Pierre Durand, donateur impliqué dans la valorisation du patrimoine fécampois.

vendredi 9 juin à 18h30

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts à Fécamp

Gratuit.

2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-09 . .

10 rue des Forts Maison du Patrimoine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Retrospective of donations to the Municipal Archives.

Compendium of Doctor Léon Dufour, photo album, glass plates, books… A tribute will be paid to the memory of Mr. Jean-Pierre Durand, a donor involved in the development of the Fécampois heritage.

? Friday June 9 at 6:30 pm

? Meeting point at the Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts in Fécamp

? Free

Retrospectiva de las donaciones a los Archivos Municipales.

Compendio del Doctor Léon Dufour, álbum de fotos, placas de vidrio, libros… Se rendirá homenaje a la memoria del Sr. Jean-Pierre Durand, donante implicado en el desarrollo del patrimonio de Fécampois.

viernes 9 de junio a las 18.30 h

? Punto de encuentro en la Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts en Fécamp

? Gratuito

Rückblick auf die Spenden an das Stadtarchiv.

Kompendium von Dr. Léon Dufour, Fotoalbum, Glasplatten, Werke… Eine Ehrung wird dem Andenken von Herrn Jean-Pierre Durand gewidmet, einem Spender, der sich für die Aufwertung des Kulturerbes von Fécamp einsetzt.

? Freitag, den 9. Juni um 18.30 Uhr

? Treffpunkt: Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts in Fécamp

? Kostenlos

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité