100 ANS DU MARITE Quai Jean Recher, 31 mai 2023, Fécamp.

Le Marité arrive à bon port !

La Ville de Fécamp s’organise pour proposer un programme de festivités afin de célébrer le centième anniversaire du Terre-Neuvier.

MERCREDI 31 MAI

Arrivée du Marité vers 20h30, accompagné par la Tante Fine ou le Milpat

Quai Bérigny : prestation musicale de l’Armée du Chalut

Accueil en musique par le Chœur d’Hommes d’Yport

JEUDI 1ER JUIN

Visites réservées aux scolaires

VENDREDI 2 JUIN

De 16h30 à 17h30, prestation musicale par le Chœur d’Hommes d’Yport

SAMEDI 3 JUIN

Ouverture du Musée des Pêcheries jusqu’à 20h

De 10h à 18h : village d’associations du Patrimoine Maritime et animation photomaton «100 ans du Marité à Fécamp, j’y étais !»

De 11h à 19h : espace enfants / familles : ateliers créatifs et maquillage, jeux en bois, instruments à eau géants, manège maritime, météo et écolo

Stand Armée du Chalut : 11h30 jeu apéro avec prestation musicale et animations musicales de 15h à 18h

15h : prestation musicale par le Groupe La Creuille

De 17h30 à 18h30 : déambulation musicale sur les quais

De 19h à minuit : bal musette/guiguette par Le Beau Milo

22h30 : grande parade musicale et lumineuse «Les Abysses, l’Odyssée des Mers»

Restauration sur place

DIMANCHE 4 JUIN

Au large de Fécamp, présence de la Goélette «Santa Maria Manuela»

De 10h à 18h : village d’associations du Patrimoine Maritime et animation photomaton «100 ans du Marité à Fécamp, j’y étais !»

De 11h à 19h : espace enfants / familles : ateliers créatifs et maquillage, jeux en bois, instruments à eau géants, manège maritime, météo et écolo

Stand Armée du Chalut : 11h jeu apéro avec prestation musicale et animations musicales de 14h30 à 18h

️ Du 31 mai au 6 juin 2023

Quai Jean Recher, à Fécamp.

Quai Jean Recher

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



The Marité arrives in port!

The City of Fécamp is organizing a program of festivities to celebrate the hundredth anniversary of the Terre-Neuvier.

WEDNESDAY, MAY 31

? Arrival of the Marité around 8:30 pm, accompanied by the Tante Fine or the Milpat

? Quai Bérigny : musical performance by the Armée du Chalut

? Musical welcome by the Ch?ur d?Hommes d?Yport

THURSDAY JUNE 1ST

? Visits reserved for school children

FRIDAY JUNE 2

? From 4:30 to 5:30 pm, musical performance by the Ch?ur d?Hommes d?Yport

SATURDAY JUNE 3

? Opening of the Fisheries Museum until 8pm

? From 10am to 6pm: village of maritime heritage associations and photo booth animation « 100 years of the Marité in Fécamp, I was there!

? From 11am to 7pm: children’s / family area: creative and make-up workshops, wooden games, giant water instruments, maritime merry-go-round, weather and ecology

? Trawl Army stand: 11:30 a.m. aperitif game with musical performance and musical entertainment from 3 to 6 p.m

? 3pm: musical performance by the group La Creuille

? From 5:30 pm to 6:30 pm: musical walk on the quays

? From 7pm to midnight: musette/guiguette ball by Le Beau Milo

? 10:30 pm : big musical and light parade « Les Abysses, l?Odyssée des Mers » (The Abysses, the Odyssey of the Seas)

Catering on the spot

SUNDAY JUNE 4TH

? Off Fécamp, presence of the schooner « Santa Maria Manuela »

? From 10 am to 6 pm: village of maritime heritage associations and photo booth animation « 100 years of the Marité in Fécamp, I was there!

? From 11am to 7pm: children’s / family area: creative and make-up workshops, wooden games, giant water instruments, maritime merry-go-round, weather and ecology

? Trawl Army stand: 11am aperitif game with musical performance and musical entertainment from 2:30pm to 6pm

?? From May 31 to June 6, 2023

? Quai Jean Recher, in Fécamp

El Marité llega sano y salvo a puerto

La ciudad de Fécamp organiza un programa de festejos para celebrar el centenario de la Terre-Neuvier.

MIÉRCOLES 31 DE MAYO

? Llegada de la Marité hacia las 20.30 h, acompañada por la Tante Fine o la Milpat

? Quai Bérigny: actuación musical de la Armée du Chalut

? Bienvenida musical a cargo de la Ch?ur d?Hommes d?Yport

JUEVES 1 DE JUNIO

? Visitas reservadas a los escolares

VIERNES 2 DE JUNIO

? De 16.30 a 17.30 h, actuación musical de la Ch?ur d?Hommes d?Yport

SÁBADO 3 DE JUNIO

? Apertura del Musée des Pêcheries hasta las 20.00 h

? De 10:00 a 18:00 h: pueblo de asociaciones del patrimonio marítimo y fotomatón « 100 años de Marité en Fécamp, ¡yo estuve allí!

? De 11.00 a 19.00 h: espacio infantil / familiar: talleres creativos y de pintura de caras, juegos de madera, instrumentos acuáticos gigantes, tiovivo marítimo, meteorología y ecología

? Stand de la Armada de Arrastre: juego de aperitivo a las 11.30 h con actuación musical y animación musical de 15.00 a 18.00 h

? 15.00 h: actuación musical del grupo La Creuille

? De 17.30 a 18.30 h: desfile musical en los muelles

? De 19:00 a 24:00 h: baile de musette/guiguette a cargo de Le Beau Milo

? 22.30 h: gran desfile musical y luminoso « Les Abysses, l’Odyssée des Mers

Restauración in situ

DOMINGO 4 DE JUNIO

? Frente a Fécamp, presencia de la goleta « Santa Maria Manuela »

? De 10:00 a 18:00 h: pueblo de asociaciones del patrimonio marítimo y fotomatón « 100 años de Marité en Fécamp, ¡yo estuve allí!

? De 11:00 a 19:00 h: espacio infantil/familiar: talleres creativos y de pintura de caras, juegos de madera, instrumentos acuáticos gigantes, tiovivo marítimo, meteorología y ecología

? Stand del Ejército de Arrastre: juego de aperitivo a las 11h con actuación musical y animación musical de 14h30 a 18h

?? Del 31 de mayo al 6 de junio de 2023

? Quai Jean Recher, en Fécamp

Die Marité erreicht einen sicheren Hafen!

Die Stadt Fécamp organisiert ein Festprogramm, um den hundertsten Geburtstag des Terre-Neuvier zu feiern.

MITTWOCH, 31. MAI

? Ankunft der Marité gegen 20:30 Uhr, begleitet von der Tante Fine oder dem Milpat

? Quai Bérigny: Musikalische Darbietung der Armée du Chalut

? Musikalischer Empfang durch den Ch?ur d’Hommes d’Yport

DONNERSTAG, 1. JUNI

? Besichtigungen nur für Schulklassen

FREITAG, 2. JUNI

? Von 16:30 bis 17:30 Uhr, musikalische Darbietung des Ch?ur d?Hommes d’Yport

SAMSTAG, 3. JUNI

? Öffnung des Musée des Pêcheries bis 20 Uhr

? Von 10 bis 18 Uhr: Dorf der Vereine des maritimen Kulturerbes und Fotoautomat « 100 Jahre Marité in Fécamp, ich war dabei! »

? Von 11 bis 19 Uhr: Kinder- und Familienbereich: Kreativ- und Schminkworkshops, Holzspiele, riesige Wasserinstrumente, Karussell, Wetter- und Umweltinformationen

? Stand Armée du Chalut: 11.30 Uhr Spiel Aperitif mit musikalischer Darbietung und musikalische Unterhaltung von 15 bis 18 Uhr?

? 15 Uhr: Musikalische Darbietung durch die Gruppe La Creuille

? Von 17.30 bis 18.30 Uhr: Musikalische Umzüge auf den Kais?

? Von 19 Uhr bis Mitternacht: Musette-/Guiguette-Ball von Le Beau Milo?

? 22.30 Uhr: große Musik- und Lichtparade « Les Abysses, l’Odyssée des Mers »

Verpflegung vor Ort

SONNTAG, 4. JUNI

? Vor der Küste von Fécamp, Präsenz des Schoners « Santa Maria Manuela »

? Von 10:00 bis 18:00 Uhr: Dorf der Vereine des maritimen Kulturerbes und Fotoautomat « 100 Jahre Marité in Fécamp, ich war dabei! »

? Von 11 bis 19 Uhr: Kinder-/Familienbereich: Kreativ- und Schminkworkshops, Holzspiele, riesige Wasserinstrumente, Karussell, Wetter- und Umweltinformationen

? Stand Armée du Chalut: 11 Uhr Spiel Aperitif mit musikalischer Darbietung und musikalische Unterhaltung von 14.30 bis 18 Uhr

?? Vom 31. Mai bis 6. Juni 2023

? Quai Jean Recher, Fécamp

Mise à jour le 2023-04-15 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité