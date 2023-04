RDV Plein Air – VISITE AU CREPUSCULE DES JARDINS DU GRAND DAUBEUF Domaine du Grand Daubeuf, 26 mai 2023, Fécamp.

Prenez votre lampe torche et partez à la découverte de la nature, vivant la nuit, dans les jardins du Domaine du Grand Daubeuf.

Situé à 10 minutes de Fécamp, les jardins du domaine du Grand Daubeuf vous accueillent exceptionnellement pour une visite unique à la tombée du jour. Venez passer un moment convivial et privilégié avec la nature pour découvrir l’histoire du domaine, de ses jardins et de sa restauration toujours en cours dans une ambiance mystérieuse.

Pensez à apporter votre lampe torche !

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00

– Nombre minimum de participants : 10 – Nombre maximum 25.

– Prévoir une lampe torche et des chaussures adaptées.

– Le prix comprend la visite guidée.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au Domaine du Grand Daubeuf..

2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 21:30:00. .

Domaine du Grand Daubeuf

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Take your flashlight and discover nature, alive at night, in the gardens of the Domaine du Grand Daubeuf.

Located 10 minutes from Fécamp, the gardens of the Domaine du Grand Daubeuf exceptionally welcome you for a unique visit at dusk. Come and spend a convivial and privileged moment with nature to discover the history of the domain, its gardens and its restoration still in progress in a mysterious atmosphere.

Remember to bring your flashlight!

Conditions of the event :

– Duration 2h00

– Minimum number of participants: 10 – Maximum number 25.

– Bring a flashlight and appropriate shoes.

– The price includes the guided tour.

– The price does not include transportation to the Domaine du Grand Daubeuf.

?? Tome su linterna y descubra la naturaleza, viva por la noche, en los jardines del Domaine du Grand Daubeuf.

Situados a 10 minutos de Fécamp, los jardines del Domaine du Grand Daubeuf le acogen excepcionalmente para una visita única al anochecer. Venga a pasar un momento agradable y privilegiado con la naturaleza para descubrir la historia de la finca, sus jardines y su restauración en curso en un ambiente misterioso.

No olvide traer su linterna

Condiciones del evento :

– Duración: 2 horas

– Número mínimo de participantes: 10 – Número máximo: 25.

– Llevar linterna y calzado adecuado.

– El precio incluye la visita guiada.

– El precio no incluye el transporte hasta el Domaine du Grand Daubeuf.

?? Nehmen Sie Ihre Taschenlampe mit und entdecken Sie in den Gärten der Domaine du Grand Daubeuf die Natur, die bei Nacht lebt.

Die Gärten der Domaine du Grand Daubeuf liegen 10 Minuten von Fécamp entfernt und laden Sie ausnahmsweise zu einem einzigartigen Besuch bei Sonnenuntergang ein. Verbringen Sie einen geselligen und besonderen Moment mit der Natur und entdecken Sie in einer geheimnisvollen Atmosphäre die Geschichte des Anwesens, seiner Gärten und der noch andauernden Restaurierung.

Denken Sie daran, Ihre Taschenlampe mitzubringen!

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 2.00 Uhr

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 10 – Höchstanzahl 25.

– Bitte Taschenlampe und geeignetes Schuhwerk mitbringen.

– Der Preis beinhaltet die geführte Tour.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport zur Domaine du Grand Daubeuf.

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité