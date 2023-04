RDV Plein Air – VISITE DE L’ENTREPRISE MALO Entreprise MALO, 10 mai 2023, Fécamp.

Apprenez tout sur la pomme de terre & les frites Malo !

Depuis 1969, la pomme de terre se cultive avec amour chez la famille Malo. C’est à Goderville, au sein d’un clos masure, qu’elle exerce son métier avec passion pour la 5ème génération. Aujourd’hui, l’entreprise offre même une gamme de frites et de lamelles toutes fraîches, crues et déjà épluchées pour faciliter vos recettes. Normands et fiers de l’être, elle a à cœur de défendre son savoir-faire et les produits de notre terroir.

Frédéric et Géraldine Malo vous propose la découverte de leur entreprise du champ à la fourchette. Ils vous parleront de la plantation, de la culture et de la récolte des précieux tubercules. Vous circulerez dans les chambres froides où la pomme de terre est précieusement stockée, dans le centre de conditionnement où elle est lavée, triée, et emballée ou dans l’atelier de transformation où elle est épluchée, coupée et emballée sous-vide pour les frites fraîches avant de partir en livraison.

En fonction de l’avancée des cultures, vous pourrez observer les pommes de terre dans les champs, effectuer des prélèvements de contrôle ou glaner dans une parcelle située à 5 minutes de marche par un chemin rural de randonnée. Vous verrez le matériel agricole de saison, soit semi, soit récolte. Puis toute la chaîne de conditionnement et de transformation.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au lieu de la prestation..

2023-05-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-10 12:00:00. .

Entreprise MALO GODERVILLE

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Learn all about the potato & Malo fries!

Since 1969, the potato is cultivated with love by the Malo family. It is in Goderville, in a closed farmhouse, that the 5th generation has been practicing its profession with passion. Today, the company even offers a range of fresh, raw and already peeled French fries and strips to facilitate your recipes. Proud to be a Norman, she is committed to defending her know-how and the products of our region.

Frédéric and Géraldine Malo propose you the discovery of their company from the field to the fork. They will tell you about the planting, the cultivation and the harvest of the precious tubers. You will visit the cold rooms where the potatoes are carefully stored, the packaging center where they are washed, sorted and packaged, and the processing plant where they are peeled, cut and vacuum-packed for fresh fries before being delivered.

Depending on the progress of the crop, you will be able to observe the potatoes in the fields, take control samples or glean from a plot of land located 5 minutes away by a rural footpath. You will see the agricultural equipment of the season, either semi, or harvest. Then the whole chain of conditioning and transformation.

Conditions of the event :

– Duration 2 hours.

– The price does not include the transport to the place of the service.

?? ¡Apréndalo todo sobre la patata y las patatas fritas Malo!

Desde 1969, la familia Malo cultiva patatas con amor. Es en Goderville, en el corazón de una granja cerrada, donde la 5ª generación ejerce su oficio con pasión. Hoy en día, la empresa ofrece incluso una gama de patatas fritas y tiras frescas, crudas y ya peladas, para facilitar sus recetas. Como orgullosa normanda, se compromete a defender su saber hacer y los productos de nuestra región.

Frédéric y Géraldine Malo le ofrecen la oportunidad de descubrir su empresa del campo al tenedor. Le hablarán de la plantación, el cultivo y la recolección de los preciados tubérculos. Visitará las cámaras frigoríficas donde se almacenan cuidadosamente las patatas, el centro de envasado donde se lavan, clasifican y envasan, y la planta de transformación donde se pelan, cortan y envasan al vacío para obtener patatas fritas frescas antes de ser entregadas.

Dependiendo de la evolución de la cosecha, podrá observar las patatas en el campo, tomar muestras de control o espigar en una parcela situada a 5 minutos a pie por un sendero rural. Verá el equipo agrícola de temporada, ya sea semicultivando o cosechando. Después, toda la cadena de acondicionamiento y transformación.

Condiciones del evento :

– Duración 2 horas.

– El precio no incluye el transporte hasta el lugar de celebración.

?? Erfahren Sie alles über die Kartoffel & Pommes Malo!

Seit 1969 wird die Kartoffel bei der Familie Malo mit Liebe angebaut. In Goderville, in einem geschlossenen Bauernhaus, übt sie ihr Handwerk bereits in der fünften Generation mit Leidenschaft aus. Heute bietet das Unternehmen sogar eine Reihe von frischen, rohen und bereits geschälten Pommes frites und Kartoffelstreifen an, um Ihre Rezepte zu erleichtern. Als stolze Normannin liegt es ihr am Herzen, ihr Know-how und die Produkte unserer Region zu verteidigen.

Frédéric und Géraldine Malo laden Sie ein, ihr Unternehmen vom Feld bis zur Gabel zu entdecken. Sie erzählen Ihnen von der Anpflanzung, dem Anbau und der Ernte der wertvollen Knollen. Sie werden durch die Kühlräume geführt, in denen die Kartoffeln sorgfältig gelagert werden, durch das Verpackungszentrum, wo sie gewaschen, sortiert und verpackt werden, oder durch die Verarbeitungswerkstatt, wo sie geschält, geschnitten und vakuumverpackt für frische Pommes frites verwendet werden, bevor sie ausgeliefert werden.

Je nachdem, wie weit der Anbau fortgeschritten ist, können Sie die Kartoffeln auf dem Feld beobachten, Kontrollproben nehmen oder auf einem Feld auflesen, das nur 5 Minuten Fußweg über einen ländlichen Wanderweg entfernt ist. Sie sehen die landwirtschaftlichen Geräte der Saison, entweder Halb- oder Vollernter. Dann die gesamte Verpackungs- und Verarbeitungskette.

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 2 Stunden.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport zum Veranstaltungsort.

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité